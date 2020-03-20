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عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:30 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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علق حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار لجنة التخطيط بالنادي بعدم تجديد تعاقده حيث ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

عاشور قال في تصريحات خاصة :"طلب النادي الأهلي مني خلال الجلسة الاعتزال نهاية الموسم ولا يرغب في تجديد تعاقدي".

وأضاف :"بعد كل التاريخ الذي كتبته داخل النادي الأهلي يريدون أن يبيعوا حسام عاشور".

وتابع :"أرفض الاعتزال نهاية الموسم، سأنتظر ولن أتحدث عن العروض، أكررها أرفض الاعتزال.. لا أزال قادرا على العطاء".
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