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أديرة الأنبا بولا والبراموس والأنبا بيشوى تمنع الزيارات بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:09 م
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أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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اتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدة إجراءات لمواجهة الفيروس المستجد والمعروف عالميا باسم كورونا حيث أصدرت عدة بيانات رسمية بإغلاق بعض الأديرة ومنع الزيارات وهم دير الأنبا بولا والبراموس ودير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ودير سانت كاترين.

وقال بيان الكنيسة: نظرًا للظروف الطارئة في هذه الأيام وبشأن الوقاية من فيروس كورونا بمنع التجمعات ولتقليل إمكانية انتقال المرض فإن دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يعلن عن فرض إغلاقه التام والامتناع التام عن استقبال الزوار حتى أسر الآباء ولمدة أسبوعين من تاريخه. 

كما قرر قيادات دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، غلق أبوابه أمام الزوار وحتى أسر الرهبان جاء ذلك خلال بيان أصدره الأنبا دانيال، رئيس الدير، أمس الخميس، من أجل احترام الإجراءات التي أمرت بها الدولة والتعاون معها، وقال رئيس الدير إن القرار جاء لهدف منع التجمعات وتقليل إمكانيات إنتشار وباء فيروس كورونا، مضيفًا: مُصلين من أجل سلامة بلادنا، وشعبنا، وأن تمر بسلام وصحة للجميع؛ وأن يحفظ الرب بلادنا من كل مكروه.

كما قرر مجمع رهبان دير سانت كاترين في جبل سيناء، غلق أبوابه أمام الزوار والحجاج ومنع دخول الدير وقصر الصلوات على رهبانه فقط، جاء ذلك خلال بيان أصدرته بطريركية أورشليم للروم الأرثوذكس، أمس الخميس، حيث أن الدير يتبع روحيًا هذه البطريركية، موضحة أنه سيتم غلق الكنائس، وقصر الصلوات على كاهن ومرتل مع البث المباشر للخدمات والصلوات، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأنضم مجمع رهبان دير القديسة العذراء مريم البراموس بوادي النطرون لنفس القرار حيث قرر غلق جميع أبوابه أمام الزوار والامتناع التام عن استقبالهم، جاء ذلك خلال بيان أصدره الأنبا ايسيذوروس، أسقف ورئيس الدير، اليوم الجمعة، أكد فيه على احترام الإجراءات التي أمرت بها الدولة والتعاون معها.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت بيانا رسميا يشمل الإجراءات التى أتخذتها الكنيسة من أجل مكافحة فيروس كورونا ونص البيان على الآتى: تضامنًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعــــات للوقاية الصحية من فيروس كورونا الجديد COVID-19، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين: تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة.

وتابعت الكنيسة: تعليق كافة الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات...إلخ)، تعليق الدراسة بكافة المعاهد والكليات اللاهوتية، من الممكن إقامة أكثر من قداس يومًيا تجنبًا للزحام وبالأخص أيام المناسبات والإجازات.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا دير الأنبا بولا الكنيسة القبطية الأديرة

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