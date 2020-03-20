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مصرع ربة منزل سقطت عليها بلكونة في دمنهور

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:07 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقيت ربة منزل مصرعها اليوم الجمعة، إثر سقوط بلكونة منزل قديم فوقها بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة دمنهور من مستشفى دمنهور التعليمي يفيد بوصول "عزة السيد أحمدعبد العزيز" ٥٥ عاما جثة هامدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين سقوط بلكونة منزل قديم على المجني عليها في شارع سوق ملوخية بدائرة القسم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي وجار تحرير المحضر اللازم وللعرض على النيابة العامة.

وكانت محافظة البحيرة، شهدت سقوط أمطار غزيرة غير مسبوقة بسبب حالة الطقس السيئ، أدت إلى تخفيض منسوب مياه الترع والمصارف لاستيعاب كميات الأمطار الغزيرة، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية ورؤساء الوحدات المحلية ومديرية الري وشركتي المياه والكهرباء.

وقال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، من داخل غرفة إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، إنه نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، أسفرت عن انهيار عدد ٥ منازل وتم إخلاؤهم بالكامل، ولم يسفر ذلك سوى عن إصابة شخصين بكسور وكدمات وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما وأن حالتهما مستقرة.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن هناك جهودًا كبيرة تتم في القطاع الجنوبي للمحافظة تحت إشراف الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، إخلاء عدد ٨٠٠ مواطن بمنطقة "عفونة" بوادي النطرون، نظرا لانخفاض المنطقة عن مستوى سطح الأرض، والتي تعرضت لسيول كبيرة في 2015 وتم تسكينهم مؤقتا بمساكن المحافظة لحين انتهاء العاصفة وتوفير كافة متطلباتهم المعيشية كإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

وأوضح المحافظ، أنه تم تسكينهم بعدد ٨٠ وحدة سكنية بالإسكان التابع للمحافظة حرصا على أمنهم وسلامتهم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ووسائل المعيشة، مؤكدا أن الخطوات الإستباقية التي قامت بها المحافظة كان لها دور كبير في تخفيف حدة ومخاطر تلك الأزمة والحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وكما أكد على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية على مدار ٢٤ ساعة، كما ستظل جميع الوحدات منتشرة بشوارع مدن وقرى المحافظة لحين الانتهاء من رفع كافة الآثار الناجمة، حيث تم التعامل معها على الفور وتم رفع معظم التراكمات من جميع المناطق من خلال استخدام أكثر من ٨٠٠ معده بالتعاون بين كافة الجهات التنفيذية والقوات المسلحة ومديرية الأمن وشركات المياه والري والصرف الصحي والكهرباء ومديريات الخدمات والمشاركة المجتمعية.
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الكلمات المفتاحية

مصرع سيدة دمنهور حوادث

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