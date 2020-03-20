القومي للإعاقة يواصل حملته التوعوية للوقاية من كورونا (صور)

يواصل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حملته التوعوية الموسعة داخل المقر الرئيسي للمجلس حول سبل الوقاية من فيروس كورونا، وامتدت الحملة لتشمل جميع محطات المترو والسكك الحديدية، وبعض المصالح الحكومية بالقاهرة الكبرى والمحافظات.





وقال الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هدف الحملة التي أطلقها المجلس، التوعية والإرشاد، تسهيل وصول المعلومات والإجراءات الإرشادية الصحية التي أعلنتها وزارة الصحة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة محافظات الجمهورية،





وتشمل الحملة إصدار مجموعة من الفيديوهات باللغة العربية مترجمة إلى لغة الإشارة، يتم فيها توضيح أعراض فيروس كورونا وكيفية الحماية منه وطرق التعامل مع حالات الاشتباه في الإصابة.





وأوضح المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس قام بنشر هذه الفيديوهات من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمجلس على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك https:www.facebook.comNCPDEGYPT، كما قام المجلس بنشر ملصقات التوعية باللغة العربية ولغة الإشارة في بعض المصالح الحكومية بالقاهرة الكبرى ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية.





وقال اللواء هاني نبيه الأمين العام المساعد للمجلس، إن الحملة التوعوية الخاصة بالمجلس تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، لافتًا إلى أن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة قام بترجمة كل الإجراءات الوقائية الخاصة بالفيروس وطرق انتقاله والأعراض الخاصة به، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به إلى لغة الإشارة.





وأضاف الأمين العام المساعد للمجلس، أن حملة المجلس التوعوية انطلقت من مقر المجلس، وامتدت إلى كافة القطاعات الخدمية المتعاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.









وأكد "نبيه" أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ينص في مادته رقم (4) على "توفير التوعيه والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بإعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها".





يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" ورفع الوعي العام لدى المواطن المصري بالإجراءات الوقائية، حيث تهدف الحملة إلى التوعية بالفيروس وطرق الوقاية والأعراض وإجراءات السلامة والمواجهة.



