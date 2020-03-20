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مفتي الجمهورية: "المتوفي بكورونا له ثواب الشهيد"

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:40 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أكد مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، أن المتوفي بفيروس 'كورونا' لا يغسل وتجوز عليه صلاة الغائب عوضا عن صلاة الجنازة، مؤكدا أن المتوفي بفيروس 'كورونا' له ثواب الشهيد، على غرار الشهداء الذين يتوفون في حريق أو أثناء عملية هدم أو غريقا، حسب قوله.

ويشار في هذا الصدد، إلى رفض أهالي المهدية دفن جثمان الإمرأة المتوفاة بفيروس 'كورونا'، كما أفاد بذلك إبنها الذي أفاد بوجود تجمع لعدد غفير من الأشخاص أمام المقبرة، مضيفا أنه تم إعلام العائلة من قبل السلط المعنية بإمكانية اللجوء إلى قوات الجيش الوطني لفرض دفنها بالمهدية أو تغيير المقبرة.

و يجدر التذكير، بأن ضحية وباء 'الكورونا'، عمرها 72 عاما أصيلة المهدية وتقيم في ولاية سوسة، وكانت قد توفيت في الحجر الصحي الذاتي بعد عودتها من تركيا.
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