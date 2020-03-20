غلق الأسواق الأسبوعية غرب المنصورة لمواجهة كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.





وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.





ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

ترأس الدكتور مصطفى عنان، نائب رئيس حي غرب المنصورة في محافظة الدقهلية ، والفريق المعاون من إدارة البيئة، والورشة الصناعية، والإشغالات حملة لمنع اقامة الأسواق الاسبوعية في المنصورة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء حسام لبيب محمد رئيس حى غرب المنصورة، وفى إطار حرص محافظ الدقهلية على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر تواجد الاسواق الأسبوعية كونها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى.واستهدفت الحملة منطقة 6 أكتوبر بنطاق حي غرب، لمنع إقامة الأسواق العشوائية التى تقام بيوم الجمعة من كل أسبوع بنفس المكان، كونها بيئة صالحةلانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى لوجود تجمعات كبيرة من المواطنين، كإجراءات احترازية التى اتخذتها محافظة الدقهلية للوقاية من فيروس كورونا المستجدومن جانبه شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على رئيس مركز ومدينة بلقاس بمتابعة أعمال التطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على الصحة العامة،والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم.وأكد محافظ الدقهلية على القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،وأن يتم نشر سبل الوقاية من الفيروس من خلال الملصقات التوعوية في كافة أرجاء المدينة وغيرها من المدن والمراكز والقرى.ووجه محافظ الدقهلية للدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس للتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة للقيام بأعمال التطهير في كافة الشوارع والمنازل بما يضمن سلامة وصحة مواطني المدينة.وعلى صعيد آخر شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة علي الصيدليات بمدينة المنصورة ودكرنس لضبط سوق الدواء ومنع احتكار الأدوات والمستلزمات الطبية أسفرت عن تحرير 7 محاضر وضبط 905 كمامة والف لتر كحول اثيلي.