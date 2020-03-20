"صيدليات العزبي" تعلن توفير المطهرات والكمامات بجميع فروعها

وجه الدكتور أحمد العزبي، مالك صيدليات العزبي ورئيس غرفة صناعة الدواء، بإعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات بكافة الصيدليات، لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتوفير كافة احتياجات السوق المصرية من أدوات ووسائل الوقاية الشخصية من الفيروس.





وأكد، أنه جار تنفيذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، مشددا على أهمية التطبيق العملي لطرق الوقاية منه، وذلك في إطار حرص صيدليات العزبي على دورها المجتمعي نحو التوعية بفيروس كورونا.





كما قرر العزبي، تشكيل لجنة عليا Corona Case Management تضم ممثلين عن كافة الإدارات لوضع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة العاملين بالمجموعة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأشاد الدكتور أحمد العزبي، بجهود الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قائلا: "إن ما قامت به مؤخرا يعطى رسالة اطمئنان للمصريين، علاوة على أنه يعكس جهود الوزارة لمنع تسلل المرض ".





بدوره، قال الدكتور أحمد الساداتي، نائب المدير التنفيذي لصيدليات العزبي، إن الصيدليات تحرص على توفير كافة وسائل الوقاية الشخصية والعامة بجميع أفرعها بمختلف محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطن المصري، في إطار جهودها المتسقة مع الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف الساداتي، أننا نبذل أقصى مجهود للحفاظ على استقرار أسعار كافة المستحضرات الوقائية والكمامات، فضلا عن توفيرها بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن هناك ضخًا مستمرًا لها بمختلف الأفرع، لمواجهة أي نقص بالأسواق.





وأشار إلى أن اللجنة المشكلة للتعامل مع فيروس كورونا اتخذت مجموعة من الإجراءات تمثلت في:





1- تعميم جميع تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بخصوص الوقاية وإجراءات السلامة.





2- استخدام جميع الوسائل المتاحة لنشر التوعية الكافية للجميع من وسائل تواصل وتطبيق الموبايل وفيديوهات توعية فى الشاشات الخاصة بمقرات الشركة أو الفروع.





3- تخصيص Dispensers متوفر بها جل التعقيم والتطهير فى كافة الفروع والمخازن والإدارة والأكاديمية والكول سنتر.





4- توفير أدوات التطهير والقفازات لجميع العاملين بالفروع والمخازن.





5- التوجية بزيادة تطهير الأسطح والمقابض والمكاتب ودورات المياه والأسانسيرات والفروع والمعمل بشكل دورى بالمواد المحددة لذلك.





6- استمرار العمل فى جميع إدارات الشركة ولكن مع أخذ الاحتياطات الوقائية.





7- تقليل التواجد فى مكاتب الشركة بكافة الأقسام مع تطهير جميع مكاتب الشركة بشكل يومي.





8- إيقاف جميع برامج التدريب بأكاديمية العزبى واستبدالها بالتدريب أونلاين.





9- تعليق زيارات مندوبى الدعاية الطبية بالشركة للأطباء والمستشفيات وذلك حتى إشعار آخر.





10- تعليق كافة الأنشطة التى بها تجمعات فى أماكن مغلقة.





11- تعليق كافة الإجتماعات بالشركة سواء داخل مكاتب الشركة أو خارجها تماما.





12- تعليق المشاركة فى كافة المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها.





13- منع السفر للتدريب أو حضور فاعليات داخل أو خارج مصر .





14- متابعة اللجنة لكافة التطورات بشكل يومي واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لضمان سلامة جميع أبناء الشركة.





وناشد الدكتور أحمد الساداتي، كافة القطاع الطبي والصيدليات بمراعاة المصلحة العليا للوطن ، وكذلك ظروف المواطنين، للوقاية من الفيروس، مؤكداً أنه تم التأكيد على جميع مديري الإدارات وإدارة الجودة الشاملة ومديري المناطق متابعة تنفيذ تلك التعليمات وإجراءات السلامة لجميع أبناء الشركة وتوخى أقصى درجات الوقاية.