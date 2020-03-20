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إعلان نتائج الترم الأول في جامعة الأزهر دون التقيد بالمصروفات

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:12 م
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رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
محمود الجلاد
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وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بإعلان نتائج الترم الأول للعام الجامعي 2019- 2020، على صفحات ومواقع الكليات من دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية مراعاة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتيسيرا على أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات.

وأكد بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر اليوم الجمعة، أن القرار يأتي في إطار حزمة الإجراءات الشاملة التي تتخذها إدارة الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء توجهات الدولة وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للتيسيير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر.

ودعا رئيس الجامعة، الله تعالى أن يجنب مصر والمصريين كل سوء ويحفظ بلادنا والبشرية جمعاء بحفظه وعنايته.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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