إعلان نتائج الترم الأول في جامعة الأزهر دون التقيد بالمصروفات

وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، بإعلان نتائج الترم الأول للعام الجامعي 2019- 2020، على صفحات ومواقع الكليات من دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية مراعاة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وتيسيرا على أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات.





وأكد بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر اليوم الجمعة، أن القرار يأتي في إطار حزمة الإجراءات الشاملة التي تتخذها إدارة الجامعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي ضوء توجهات الدولة وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للتيسيير على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ومساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الأسر.



ودعا رئيس الجامعة، الله تعالى أن يجنب مصر والمصريين كل سوء ويحفظ بلادنا والبشرية جمعاء بحفظه وعنايته.