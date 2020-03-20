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وزارة الزراعة تضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:01 م
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منافذ وزارة الزراعة
منافذ وزارة الزراعة
الفجر الاقتصادي
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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الإنتاج بالوزارة بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، بالمنافذ التسويقية التابعة لها، بمختلف محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال دكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، إنه تم تنفيذ تكليفات وزير الزراعة، وضخ  المواد الغذائية للبيع للمواطنين من خلال المنافذ التسويقية التابعة للقطاع،  بأعلى جودة ممكنة،  وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15الى 20%.

وأوضح السباعي، أنه سيتم أيضاً التوسع في إقامة المنافذ التسويقية، بالمناطق والأحياء الجديدة تشجيعا في دعم واستقرار المواطنين في هذه المناطق، لافتاً إلى أن القطاع لديه حوالي 63 منفذ منتشرة بمختلف محافظات مصر، سيتم ضخ منتجات، الخضر، الفاكهة، البقوليات، البقالة، واللحوم المجمدة ومصنعاتها، واللحوم البلدية، ولحوم الضاني والدواجن المجمدة ومصنعاتها، والاسماك، والعسل وزيت الزيتون، والألبان ومصنعاتها، فضلاً عن نباتات الزينة.
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وزارة الزراعة منافذ وزارة الزراعة توافر السلع افضل العروض اسعار اللحوم

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