حملات لغلق المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالشرقية

أمر الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملات مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بنطاق المحافظة لتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفترة المحددة للحد من التجمعات وقاية من فيروس كورونا.





وشنت الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن، حملات ليلية مكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة حيث قام المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الحسينية بشن حملة مكبرة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء ويرافقه حكمدار فرقة شمال الشرقية ومأمور مركز شرطة الحسينية وممثلي من الإدارات الصحية والبيطرية والتموين بالحسينية وقسم شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز للمرور على المطاعم والمقاهي للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرار الغلق الصادر لها خلال الفتره المحددة للحد من التجمعات وتفعيلا للإجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.





وقاد المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطه المرافق ومركز شرطة الزقازيق ومباحث المركز والأحياء ونائبي رئيس المركز ومدير الإدارة الهندسية ورئيس قسم الإشغالات والإزالات ورخص المحلات برئاسة المركز فتم تنفيذ قرار غلق للمقاهي والمحلات التجارية وجميع المنشآت عدا محال المواد الغذائية والصيدليات.





وقامت رئاسة حى أول الزقازيق برئاسة الأستاذ محمد محمود رئيس الحي بالمرور على جميع المحلات التجارية والتنبيه بغلق المحلات ماعدا محلات البقالة والصيدليات والأفران لتنفيذ لقرار رئاسة الوزراء حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.





وتواصل رئاسة حي ثان الزقازيق برئاسة الأستاذه ثناء فوزي تنفيذ قرار غلق المقاهي والمحال التجارية بنطاق الحى لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين فتم تشميع وإغلاق عدد من المقاهي والمحال التجارية بنطاق حي ثان بالقوة الجبرية لمخالفتهم قرار مجلس الوزراء.





وقام المحاسب محمد الأباصيري رئيس مدينة القنايات بمشاركة مأمور قسم شرطة القنايات بالاشتراك مع الصحة والتموين والإشغالات وتم غلق جميع المحلات بنطاق مدينة القنايات منعا للمسائلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





وبإشراف ومتابعة اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة فاقوس وبمشاركة قسم الإشغالات بالمجلس تم المرور على كافة الأنشطة التجارية بشوارع متفرقة من المدينة ( الدروس - شلتوت - المنشية ) وغيرها للتأكد من تنفيذ القرار حيث تم غلق ١٧ صالة جيم و٣ قاعات أفراح.





وقام الأستاذ صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية بالتنسيق مع مركز الشرطة بغلق جميع المطاعم والمحال والمولات التجاربة والمقاهي والنوادي الرياضية وقاعات الأفراح للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكما قامت حملة مكبرة برئاسة الأستاذ محمد حجازي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم وقسم الإشغالات ومركز الشرطة بغلق كافة المطاعم والكافيهات والكافتريات الالتزام بقرار الغلق من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.





وقاد الأستاذ محمد محمود حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بمشاركة مأمور مركز شرطة مشتول السوق ولجنة مشكلة من مجلس مدينة مشتول السوق حملة مكبرة للتأكد من التزام المحلات بالمواعيد الرسمية المعلن عنها لغلق المحلات وقاموا بالتنبيه بالالتزام بالمواعيد المحددة لغلق المحلات بالمواعيد المحددة لمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس وقاموا بالتنبيه بتعقيم المحلات بشكل مستمر للوقاية من انتشار الفيروس.





وترأس الأستاذ حسني الحاجري رئيس مركز ومدينة منيا القمح، حملة مكبرة وبحضور مأمور قسم شرطة منيا القمح بالاشتراك مع قسمي الإزالات والاشغالات وشرطة المرافق برئاسة المركز لتنفيذ قرار معالي رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 وتم غلق جميع المحلات بنطاق مدينة منيا القمح والمعنيين بالقرار.



