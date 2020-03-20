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تفريغ 63000 طن قمح روسي وتداول 25 سفينة بمؤانى بورسعيد

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:20 م
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سفن
سفن
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة WADI SUDR التي ترفع علم مصر، ويبلغ طولها 225 مترا والغاطس 12.8 مترا، لتفريغ 63000 طن قمح روسي بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التمونية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين. 

وأوضح بيان للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن. 

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن. 

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة. 

وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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ميناء مصر كورونا صحة عالمية سفينة الاجراءات الوقائية

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