تنفيذ شبكتي كهرباء بحدائق أكتوبر وبنى سويف ومخبز بمدينة ناصر الجديدة

قال المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بإنه سيتم تنفيذ أعمال شبكة كهرباء لعدد 262 عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار استكمال المرافق والخدمات اللازمة بمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأنه سيتم تنفيذ شبكة كهرباء بمنطقة امتداد ورش الشباب ( الصناعات الخفيفة) لتوفير البية الأساسية الجاذبة للاستثمار، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

من جانبه أضاف المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه سيتم تنفيذ مخبز بمساحة 750م2 بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالحى الأول بالمدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وتم تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالمدن كافة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وشدد الدكتور عاصم الجزار، على أنه لا تهاون فى تطبيق تلك القرارات، وعلي جميع المواطنين بالمدن الجديدة، الالتزام بالتعاون في تطبيقها، وسنتعامل بحسم مع المخالفين.





وتنفيذا لتلك التكيفات، قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر: تم شن حملة مكبرة لمصادرة الشيش بالمقاهي والكافيهات وإزالة المخالفات، ومتابعة قرار غلق المحال المخصصة بغرض غير بيع السلع الغذائية من الساعة ٧ مساءً وحتى الساعة ٦ صباحاً حتى 31 مارس الجاري، وذلك تحت إشراف المهندس محمد عصام، نائب رئيس الجهاز للتنمية ومديري إدارات ( التنمية - الأحياء -الإشغالات ) وبالإشتراك مع شرطة ومباحث التعمير والمرافق.





وقال المهندس شريف الشربيني: شملت الحملة ( منطقة المحور المركزي - مولات الحصري - منطقة مولات الحي السابع - الحي الرابع "سنتر المدينة " - أمام مسجد عماد راغب - محور الكفراوي )، بجانب إزالة ممر محول نشاط مقهى وحمام بالطريق للقطعة رقم 1390 بالحي الرابع المجاورة السابعة.





وأكد أن ذلك يأتي حرصًا من جهاز المدينة على مصالح المواطنين وحمايتهم، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم ويجري شن العديد من الحملات على الكافيهات الكائنة بنطاق المدينة، حيث تم شن أولى الحملات بنطاق ( التجمعين الخامس والثالث ) وذلك بالتنسيق بين لجنة الإزالات بالجهاز ورؤساء الأحياء وقيادات الامن بجهاز المدينة، وبتأمين شرطة المرافق بالمدينة، مهيبا بقاطني مدينة القاهرة الجديدة الالتزام بتنفيذ القرارات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





من جانبه، قاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق حملة مكبرة، بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، على المقاهى لمصادرة الشيش بهدف مجابهة إنتشار الفيروس المستجد.





وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي : استهدفت الحملة الأسواق التجارية بمراكز خدمات الأحياء (الثانى – الثامن – مركز المدينة – 63م شمالى)، وتمكنت من مصادرة كافة الشيش الموجودة بالمقاهى وتحرير محاضر بيئية وأخذ التعهدات اللازمة على أصحابها بعدم التكرار، مشيرا إلى أنه تم التوجيه باستكمال الحملات بكافة الأسواق التجارية بالمدينة.





وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين بالمدينة عدم التردد على المقاهى أو أماكن التجمعات خلال تلك الفترة، حرصاً على الصحة العامة للجميع والوقاية من الفيروس المستجد.





وفى ذات السياق، صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير، قاموا بشن حملة مكبرة على الكافيهات والمقاهي بمدينة دمياط الجديدة لتنفيذ القرار الخاص بحظر إستعمال وتداول الشيشة.





وأضاف رئيس الجهاز، أنه يتعين على أصحاب الكافيهات والمقاهي الإلتزام التام بحظر إستعمال الشيشة خلال هذه الفترة الراهنة، مؤكدا استمرار تلك الحملات والمرور الدوري علي مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.





من جانبه قال المهندس أحمد عمران، رئيس رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم شن حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة التنمية وأمن الجهاز وشرطة التعمير علي المقاهي والكافيهات بجميع أحياء المدينة، ومنطقة كارفور لتطبيق قرار الغلق، ولمنع الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة الاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم شن حملات موسعة ودورية على جميع المقاهي والكافيهات بالمدينة لمنع تداول واستخدام الشيشة بين الرواد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين منهم، مع التوعية بالاضرار الناجمة عن تداول استخدامها بين المواطنين.





كما أشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، إلى أنه أصدر تكليفاتٍ لإدارة الإشغالات للتعاون مع الجهات الأمنية بالمدينة لتنفيذ حملات على الأسواق والباعة الجائلين والكافيهات والمقاهي، حيث تم رفع كافة الإشغالات والتحفظ على الشيش بعدد من المقاهي بمناطق مختلفة بالمدينة، مؤكداً استمرار تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة المواطنين بالمدينة وحمايتهم.



