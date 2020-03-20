إحباط تهريب ملابس جاهزة وأحذية غير خالصة الرسوم الجمركية

أحبط رجال جمارك بورسعيد، اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية الأجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.





وتمكن يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، خلال مروره، من ضبط سيارة ميكروباص تحمل رقم "ط ع ج 3346"، بعد الاشتباه في سائقها "ح. ح. ص"، وذلك بمنفذ الجميل الجمركي عندما حاول الخروج مسرعا بسيارته محملا البضائع.





وبتفتيش السيارة تبين وجود 1897 "تي شيرت رجالي وأولادي"، 18 "زوج حذاء أطفال"، والجميع منشأ الصين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، حيث قام السائق بفك الكراسى الخلفية ووضعها بآخر الميكروباص.





وتم الضبط بحضور علاء السيد مدير عام المنافذ الجمركية، السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية، كمال المنسي، هاني جودة مأمورى الحركة، وتقدير القيمة الجمركية بـ71331 جنيها، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية 42612 جنيها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمرك رقم 121287 لسنة 2020 والتحفظ على المضبوطات، يأتي هذا تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.





وفي سياق متصل، كانت قد تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة محمود عبد النعيم، مدير عام الجمرك، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط محاولتى تهريب كمية من منظمات الأوكسجين الطبى وتلاعب في ماركات شاشات هواتف محمولة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





وفى المحاولة الأولى وبناءا على إخبارية مقدمة من هيئه الرقابه الإداريه بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السخنة مفادها وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 4934 لسنه 2019 والصنف طبقا المستندات المقدمة عبارة عن عدد يدوية.





وبالكشف الفعلي تبين وجود 20 كرتونة منظم أوكسجين طبي بالوصلات، بالعرض على الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، أفادت بأن الصنف يخضع للعرض على الإداره المركزية للشئون الصيدليه ويحظر الإفراج عن هذا الصنف سوى لصالح الشركات المرخص لها بإستيراده، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 31 ألفا و914 جنيها.





وفي المحاولة الثانية وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمارك السخنة وبكشف مشمول البيان الجمركي رقم 3293 لسنة 2020 باسم شركة ا. ا للاستيراد والتصدير والصنف طبقا المستندات المقدمة عبارة عن اكسسوارات هواتف محمولة وبالكشف الفعلي تلاحظ وجود 17 كرتونة شاشات هواتف محمولة.

وتبين طمس الماركات الموجودة عليها وعند إزالة الطمس تبين وجود أسماء ماركات شهيرة مختلفة، وبلغت قيمة المضبوطات 484 ألفا و809 جنيها.



