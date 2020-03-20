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ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 25 متهما
الجمعة 20/مارس/2020 - 12:55 م
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هبة عبد الحفيظ
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وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 32 قطعة سلاح ناري، بحوزة 25 متهما وذلك على النحو التالي:
3 بنادق آلية.
بندقية خرطوش.
3 طبنجات.
25 فردا محليا.
65 طلقة مختلفة الأعيرة.
182 قطعة سلاح أبيض.
في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 49473 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:
183 حكم جناية.
15661 حكم حبس جزئي.
2996 حكم حبس مستأنف.
23546 حكم غرامة.
7087 حكم مخالفة.
مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 105 قضايا مخدرات بحوزة 108 متهمين، ضُبط خلالها الآتي:
كمية من مخدر البانجو وزنت 4،490 كيلو جرام
كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،658 كيلو جرام
كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،434 كيلو جرام
كمية من مخدر الشابو وزنت 160 جراما
كمية من مخدر البودرة وزنت 23 جراما
كمية من مخدر الإستروكس وزنت 192 جراما
كمية من مخدر الفودو وزنت 105 جرامات
عدد 2152 قرصا مخدرا.
في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 22 متهم.
في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 7 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.
في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 152 دراجة نارية مخالفة.
في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 26089 مخالفة مرورية.
في مجال فحص السائقين: فحص 92 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
ومن ناحية أخرى واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة.
وأسفرت تلك الحملات "خلال 24 ساعة" عن ضبط (210) قضية متنوعة وذلك على النحو التالي:
في مجال ضبط قضايا احتكار وحجب السلع: أمكن ضبط عدد (17) قضية مستلزمات طبية بإجمالي مضبوطات (10 آلاف عبوة "معقم طبي، كحول إيثيلي" - 330 ألف قطعة "كمامات، جوانتى طبي، أجهزة طبية”).
كما أمكن ضبط عدد (4) قضايا سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (2،850 طن سكر).
وفي مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن، والمتداول بالأسواق: أمكن ضبط عدد (165) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (2600 عبوة "معقم طبى، كحول إيثيلى" – 7307 قطعة "كمامات، جوانتى طبى، أجهزة طبية").
كما أمكن ضبط عدد (24) قضية سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (100،441 عبوة سجائر).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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