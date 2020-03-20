ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 25 متهما

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 32 قطعة سلاح ناري، بحوزة 25 متهما وذلك على النحو التالي:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 32 قطعة سلاح ناري، بحوزة 25 متهما وذلك على النحو التالي:

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 49473 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 49473 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،434 كيلو جرام

كمية من مخدر الهيروين وزنت 1،434 كيلو جرام

كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،658 كيلو جرام

كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،658 كيلو جرام

كمية من مخدر البانجو وزنت 4،490 كيلو جرام

كمية من مخدر البانجو وزنت 4،490 كيلو جرام

مجال فحص السائقين: فحص 92 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

في مجال فحص السائقين: فحص 92 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.





ومن ناحية أخرى واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة.





وأسفرت تلك الحملات "خلال 24 ساعة" عن ضبط (210) قضية متنوعة وذلك على النحو التالي:





في مجال ضبط قضايا احتكار وحجب السلع: أمكن ضبط عدد (17) قضية مستلزمات طبية بإجمالي مضبوطات (10 آلاف عبوة "معقم طبي، كحول إيثيلي" - 330 ألف قطعة "كمامات، جوانتى طبي، أجهزة طبية”).





كما أمكن ضبط عدد (4) قضايا سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (2،850 طن سكر).





وفي مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن، والمتداول بالأسواق: أمكن ضبط عدد (165) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (2600 عبوة "معقم طبى، كحول إيثيلى" – 7307 قطعة "كمامات، جوانتى طبى، أجهزة طبية").





كما أمكن ضبط عدد (24) قضية سلع غذائية بإجمالي مضبوطات (100،441 عبوة سجائر).



