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ضبط عصابة تزوير أوراق سيارات الـ"فان" وإعادة بيعها

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:43 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية لقيامه بالاشتراك مع آخر بتكوين تشكيل عصابي لشراء السيارات "فان" المبلغ بسرقتها واصطناع أوراق وفواتير شراء لتلك السيارات لإعادة بيعها.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي (بالإدارة العامة للمرور) بمشاركة قطاع الأمن العام قيام شخصين (لهما معلومات جنائية، أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا– مقيمان بمحافظة المنوفية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في شراء السيارات "فان" المتحصلة من وقائع سرقات "بمبالغ زهيدة" وقيامهما بكشط أرقام الشاسيهات واستبدالها بأرقام أخرى واصطناع أوراق وفواتير شراء لها منسوب صدورها لشركات إنتاجها، لإعادة ترخيصها بأسماء مواطنين "حسنى النية" وإعادة بيعها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الآخر بعدة أكمنة أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، واعترف بارتكابه 14 حادث بالاشتراك مع المتهم المحبوس بذات الأسلوب، وأضاف باقتصار دوره على تزوير فواتير الشراء لتلك السيارات لإعادة ترخيصها وبتفتيش مسكن المتهم المحبوس عُثر على 3 فواتير شراء خاصة بدراجات نارية - توكيل إدارة لسيارة ملاكى "يُشتبه فى كونهم مزورين"، وأمكن ضبط 12 سيارة أخرى، بالإضافة إلى سابقة التحفظ على سيارة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط السيارة الأخيرة.

وفي سياق آخر، ألقت مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالمقطم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المقطم مفاده تلقي بلاغ من "ع.م"، 31 سنة، باكتشافه سرقة السيارة ملكه رقم "ق ق ص 146" ماركة "هيونداي فيرنا" موديل 2013، فيراني اللون، حال توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من "ع.ع"، 42 سنة، عاطل سابق اتهامه في القضية رقم 9707 لسنة 2008 الزيتون "سرقة وسائل نقل"، و"ك.ص، 30 سنة، عاطل، "أ.أ"،41 سنة عاطل.

وبمواجهتهما بالواقعة المنسوبة إليهما أقرا بها بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وتغيير معالم السيارات المسروقة، وأرشدوا عن أماكن تواجد المسروقات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط عصابة تزوير أوراق سيارات الـ"فان" وإعادة بيعها
ضبط عصابة تزوير أوراق سيارات الـ"فان" وإعادة بيعها
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الكلمات المفتاحية

سرقة سيارات تزوير اوراق اخبار الحوادث

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