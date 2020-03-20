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كيف تحافظ على نظافة هاتفك الذكي في ظل تفشي فيروس كورونا ؟

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:44 ص
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نظافة هاتفك الذكي
نظافة هاتفك الذكي
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أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم 11 من الشهر الجاري، أن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وقد نصحت الناس في جميع أنحاء العالم، الذين لم يصابوا بالعدوى ، بـ "الإبعاد الاجتماعي"، وشددت على ضرورة غسل اليدين بانتظام والحفاظ على نظافة الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، وهذا يجعل الهاتف الذكي الخاص بك واحدة من الأسطح الأكثر لمسًا.

إذا كان هناك بعض الجراثيم على سطح هاتفك ووضعته على أذنك أثناء المكالمات، يمكن نقل هذه الجراثيم بسهولة إلى بشرتك، لذلك يجب التأكد من أن هواتفك وأدواتك الأخرى آمنة الاستخدام وخالية من الجراثيم.

فيما يلي بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على نظافة هاتفك الذكي في ظل تفشي فيروس كورونا.

استخدام مناديل مطهرة
في حين أن العديد منكم قد يفكر في استخدام الكحول في تنظيف الهاتف، ولكن الكحول قد يتسبب في إلحاق الضرر بالشاشات التي تعمل باللمس، والأفضل شراء بعض مناديل مطهرة، وقالت شركة أبل من الأفضل استخدم مناديل مطهرة تحتوي على نسبة 70% من كحول "الأيزوبروبيل" لتنظيف شاشة هاتفك.

استخدام قطعة قماش
الطريقة الأكثر أمانا وفعالية لتنظيف الشاشة من البصمات، هي باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة، وإذا كانت الشاشة في حاجة ماسة للتنظيف، فاستخدم الماء المقطر لترطيب قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة ثم امسح الشاشة، مع ضرورة تجنب رش الماء مباشرة عليها، ويمكنك استخدام هذه الطريقة على خلفية الهاتف وجوانبه أيضا.



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