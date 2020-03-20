بسبب صلاة الجمعة.. رشا مهدى تنصح متابعيها

ردت الفنانة رشا مهدي، على أحد متابعيها الذي قال:"لو هيجيلي مليون ڤيرس مقدرش اصلي الجمعه ف البيت مفيش جمعه من غير خطبه ومفيش صلاه من غير اقامه لن يصيبنا الا ماكتبه الله لنايد مرفوعة⁦"، وذلك من خلال نشر تويته جديدة، عبر موقع التويتات القصيرة "تويتر".



حيث قالت:"للأسف التفكير الغلط ده منتشر ياريت حد يرد عليه أكيد في احاديث وآيات ممكن تقنعه لا حول ولا قوة الا بالله".





ولاقت التويته تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، هنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اعترض ان لو حدد تعباان بالمرض ينزل يصلي لانه كدا هيضر الناس".







يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، مسلسل "طاقة حب"، الذي يعرض حاليًا على أحدى المنصات الإلكترونية، وينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته الفنان أحمد صفوت ويسرا اللوزي وجيهان خليل.