Advertisements
Advertisements
Advertisements

التخطيط: الإنتهاء من تنفيذ 85 مشروعًا للموارد المائية بالداخل والخارج

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:01 م
Advertisements
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
الفجر الاقتصادي
Advertisements
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملخص التنفيذي للحصاد فيما يخص قطاع الموارد المائية ضمن ملف حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الحالي 2019 /2020 .

وأوضحت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 85 مشروعًا بالكامل، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.5 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة، في 17 محافظة تتضمن محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، كفر الشيخ)، فضلًا عن 5 مشروعات في دول حوض النيل دولتي أوغندا، السودان. 

ولفتت السعيد إلي أبرز مشروعات قطاع الري خلال النصف الأول 19/2020 والتي تمثلت في إنشاء محطتي رفع على مصرف المحسمة غرب قناة السويس، لاستصلاح وزراعة 50 ألف فدان، وإنشاء بحيرة بمنطقة وادي عبادي بمحافظة أسوان، والإنتهاء من إنشاء محطتي ري "قوتة" و" سيدمنت أ"، بمحافظة بني سويف، يستفيد منهما حوالي 20 ألف فدان. 

وأشارت السعيد إلي الإنتهاء من 339 مشروع في قطاع الري، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 3.8 مليار جنيه وذلك خلال خلال الفترة من يوليو 2018 إلي ديسمبر 2019. 

وحول التوزيع الجغرافي لقطاع الري أوضح تقرير وزارة التخطيط تصدر محافظة أسوان لقائمة المشروعات بعدد ٢٨ مشروع تليها محافظتي البحيرة وبني سويف بعدد ٨ و٧ مشروعات علي التوالي والمنيا بخمسة مشروعات لتأتي بعدها محافظات الشرقية والغربية والفيوم بعدد ٤ مشروعات لكلٍ منهم ثم محافظات أسيوط والقاهرة والجيزة والدقهلية وبورسعيد وشمال سيناء وكفر الشيخ بعدد مشروعين لكلٍ منهم بالإضافة إلى مشروع واحد لمحافظة المنوفية وأخر للاسكندرية.


من جانب أخر استجابت الوزارة لمطالب أهالي قرية أم القصور بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بإنشاء كوبري أعلى الترعة الإبراهيمية بالقرية، ليصدر قرار لتنفيذ المشروع وزيادة الاعتمادات المالية لإنشاء الكوبري واعتماده بخطة العام المالي المقبل ٢٠٢٠/٢٠٢١. 

وأكدت الوزارة على  حرصها على سرعة الاستجابة للمطالب الحيوية للمواطنين والتي من شأنها الحفاظ علي أرواحهم وتحسين مستوى معيشتهم، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت كل مالديها إزاء تحقيق هذا المطلب حيث لم يتوانَ مسئولي الوزارة عن مخاطبة المسئولين بمحافظة أسيوط لبحث الأمر معهم بشأن إنشاء الكوبري وابلاغهم بالموافقة على زيادة الاعتمادات للبدء في إنشاء أعمال الكوبري. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التخطيط الموارد المائية المشروعات المائية الحصاد النصف سنوي

أخبار تهمك

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ حوالي 9 ساعات

شديد البرودة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ أقل من ساعتين

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة من رئيس بنك مصر لأصحاب القروض (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | لو نازل تصلي.. رد "الأوقاف" على دعوات إلغاء الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ أقل من ساعتين

أحكام يجب اتباعها إذا أردت صلاة الجمعة في المنزل

منذ أقل من ساعتين

نسب النجاح ستكون الأعلى.. أستاذ مناهج يعلن مفاجأة بشأن أسئلة الامتحانات

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على أبرز المشروعات القومية في مصر خلال 2018

وزيرة التخطيط: الحكومة تستهدف تعزيز دور الاستثمار العام خلال الفترة الحالية

6200 مشروع في مختلف القطاعات بتكلفة 490 مليار جنيه "تعرف عليهم"

"التخطيط": الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع بتكلفة 490 مليار جنيه

أبرز 4 مشروعات قومية نفذتها الدولة العام المالى الماضي

التخطيط:تخصيص استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه، لتنفيذ 316 مشروعاً

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

10:39 ص

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

09:34 ص

عاجل | لو نازل تصلي.. رد "الأوقاف" على دعوات إلغاء الجمعة

08:17 ص

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status