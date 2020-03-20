"السياحة والآثار": 41 مليون جنيه لاستكمال تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة

وافق مجلس إدارة صندوق السياحة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على تحويل مبلغ ٤١ مليون جنيه إلى وزارة التنمية المحلية لاستكمال أعمال تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة بمصر وذلك من الميزانية المخصصة لها من موازنة صندوق السياحة بمقدار ٦٠ مليون جنيه.





وأوضح نادر الشاعر أمين عام صندوق السياحة، أن مشروع التطوير سيشمل ثلاث مناطق على مسار العائلة المقدسة هي مناطق مصر القديمة وكنيسة المعادي ووادي النطرون، حيث قامت هيئة التنمية السياحة بوضع الخطط والاشتراطات التنموية لهذة المناطق لما يمثله هذا المشروع من أهمية للقطاع السياحي مما سيعمل على زيادة أعداد السائحين إلى المقاصد السياحية الدينية في مصر.





وستشمل أعمال التطوير كل ما يتعلق بالخدمات السياحية للزائرين حيث قام المجلس الأعلى للآثار بترميم جميع المواقع الأثرية التي تقع على مسار العائلة المقدسة.





والجدير بالذكر أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر يعد مشروعًا قوميًا باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة ويؤدي إلى تنميته إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.





ويضم مسار رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وإيابًا من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع استقرت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.





وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقى للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.



