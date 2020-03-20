Advertisements
Advertisements
Advertisements

"السياحة والآثار": 41 مليون جنيه لاستكمال تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
وافق مجلس إدارة صندوق السياحة في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على تحويل مبلغ ٤١ مليون جنيه إلى وزارة التنمية المحلية لاستكمال أعمال تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة بمصر وذلك من الميزانية المخصصة لها من موازنة صندوق السياحة بمقدار ٦٠ مليون جنيه.

وأوضح نادر الشاعر أمين عام صندوق السياحة، أن مشروع التطوير سيشمل ثلاث مناطق على مسار العائلة المقدسة هي مناطق مصر القديمة وكنيسة المعادي ووادي النطرون، حيث قامت هيئة التنمية السياحة بوضع الخطط والاشتراطات التنموية لهذة المناطق لما يمثله هذا المشروع من أهمية للقطاع السياحي مما سيعمل على زيادة أعداد السائحين إلى المقاصد السياحية الدينية في مصر. 

وستشمل أعمال التطوير كل ما يتعلق بالخدمات السياحية للزائرين حيث قام المجلس الأعلى للآثار بترميم جميع المواقع الأثرية التي تقع على مسار العائلة المقدسة.

والجدير بالذكر أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر يعد مشروعًا قوميًا باعتباره محورًا عمرانيًا تنمويًا يقوده قطاع السياحة ويؤدي إلى تنميته إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار. 

ويضم مسار رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وإيابًا من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع استقرت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقى للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.

ثم اتجهت بعد ذلك إلى منطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه في وسط مجمع الأديان، ومنها إلى كنيسة المعادى وهي نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل حيث ظهرت صفحة الكتاب المقدس على سطح المياه مشيرة إلى المقولة الشهيرة "مبارك شعبي مصر"، وصولا إلى المنيا حيث جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد دير المحرق وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم انتقلت إلى مغارة درنكة، ثم العودة مجددا إلى أرض الموطن عند بيت لحم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مسار العائلة المقدسة تطوير السياحة والآثار

أخبار تهمك

"الصحة" تزف خبرًا سارًا بشأن فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 7 ساعات

شديد البرودة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

أحكام يجب اتباعها إذا أردت صلاة الجمعة في المنزل

منذ أقل من ساعتين

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن آخر أيام فصل الشتاء

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل | لو نازل تصلي.. رد "الأوقاف" على دعوات إلغاء الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من رئيس بنك مصر لأصحاب القروض (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقوبات جديدة ضد كهربا وعاشور بسبب السوبر المصري

منذ حوالي 18 ساعة

نسب النجاح ستكون الأعلى.. أستاذ مناهج يعلن مفاجأة بشأن أسئلة الامتحانات

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"الأوقاف" لـ كبار السن: لا تذهبوا للمساجد في صلاة الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": إجراء تحليل "كورونا" للحالات التي يظهر عليها الأعراض فقط

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

منذ 38 دقيقة

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير التعليم يعلن إلغاء الامتحانات لهذه الصفوف

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

من الفرما إلى أسيوط.. تعرف على مسار العائلة المقدسة في مصر

الأنبا يوليوس يهدي خالد العناني نسخة أيقونة العائلة المقدسة (صور)

صور تذكارية لزوار الكنيسة المعلقة مع وزير السياحة والآثار

أمريكيون يختارون مصر للاحتفال بعيد الميلاد

وزير السياحة والآثار يكشف عن أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

لجنة قومية لتسجيل مسار العائلة المقدسة لدى اليونسكو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:48 ص

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

10:39 ص

السيناريو الثاني.. "الصحة" تعلن مفاجأة بشأن كورونا

09:34 ص

عاجل | لو نازل تصلي.. رد "الأوقاف" على دعوات إلغاء الجمعة

08:17 ص

نجم الأهلي يصدم الزمالك ويطالبهم بتقديم عرض رسمي

11:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status