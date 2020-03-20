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التعليم العالي تُشيد بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا وتكشف حقيقة مد العام الدراسي

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:29 ص
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التعليم العالي
التعليم العالي
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أشادت وزارة التعليم العالي بالجهود المبذولة من الجميع والتعاون من أجل مواجهة فيروس "كورونا"، مثنيةً على الاحترافية التي يتعامل بها الجميع ولاسيمًا داخل جامعة عين شمس.

وزارة التعليم العالي

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، على أن الوزارة لا تمانع في مد العام الدراسي خلال الصيف المقبل؛ لأن الكليات العملية بها تدريبات لا يمكن للطالب أن يحصل على شهادة التخرج قبل الحصول على هذه التدريبات.

التعليم العالي ومصلحة الطالب

وقال وزير التعليم العالي، إن كل شئ يهون بشرط ألا يتم الإضرار بمصلحة الطالب، مشيدًا بالطلاب الذين يريدون العودة إلى استكمال العام الدراسي ما يدل على أن هؤلاء لديهم مسؤولية كما أنهم يهتمون بتلقى الدروس عبر الانترنت.

إشادة التعليم العالي

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هناك 113 مستشفي جامعي جميعها تعمل بشكل مشرف والأطباء يقدمون عمل بطولي، من أجل مكافحة "كورونا" والتصدي له.

خوف وزارة التعليم العالي

وأوضح عبد الغفار وزير التعليم العالي، أن هناك تخوف من خطورة الفيروس، التي تزداد في الأسبوع القادم ولذلك يتم العمل على تقليل التواجد في الشوارع لتقليل حالات العدوى.

ثناء ومتابعة وزارة التعليم العالي

وأعرب عبد الغفار عن فخره وإعزازه بوجوده في جامعة عين شمس، حيث وجد انضباط من الجميع، مشييدًا بإدارة الحرب الكيمائية ، ووجود أناس محترفين يستخدمون أجهزة ومعدات عصرية في التعقيم، ناقلًا لإشادة التعليم العالي.

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وزارة التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار التعليم العالي الإجراءات الاحترازية احترازي

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