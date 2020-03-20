أحكام يجب اتباعها إذا أردت صلاة الجمعة في المنزل

في الساعات الأخيرة، ظهرت مطالب تنادي بإمكانية أداء صلاة الجمعة في المنزل، كإجراء احترازي لمنع التجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا في عدد من دول العالم وانتقاله لعدة محافظات.





ومن ناحيتها أكدت دار الإفتاء، أن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.





وأضافت أنه لا شك في أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل.



