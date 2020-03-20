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رغم انتهاء الشتاء.. "الأرصاد": أمطار بهذه المناطق أول أيام الربيع

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:39 ص
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أمطار
أمطار
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد: إن اليوم هو آخر أيام فصل الشتاء، والغد هو بداية فصل الربيع جغرافيا.

وأشارت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية، حيث نشهد به رياح الخماسين، والعواصف الترابية، ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية بنحو 5 درجات.

وأضافت أن البلاد ستشهد أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية، ونشاطًا للرياح سيزيد من الشعور بالبرودة، منوهة بأنه اعتبارا من يوم الأحد، سترتفع درجات الحرارة بشكل طبيعي، وأن تسجيل أعلى درجة حرارة يكون في فصل الربيع وليس في فصل الصيف.

وفي السياق ذاته، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 20 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر، حيث حظرت من هطول الأمطار ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

القاهرة الكبرى

بادر نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

الوجه البحري

بادر نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية

بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

شمال الصعيد

لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

جنوب الصعيد

معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.



وكانت كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، عبر موقعها الإلكتروني توقعات، الخبراء بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

حيث توقع الخبراء أن يسود يوم الخميس طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما عن طقس يوم الجمعة، فمن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويوم السبت يسود طقس معتدل نهارًا وشديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

طقس الجمعة 20 مارس
القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.


طقس السبت 21 مارس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.
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