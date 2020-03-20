"الزراعة": كل ما يخص البيت المصري في منافذ الوزارة وبجودة عالية

أكدت المهندسة منال إبراهيم، المشرفة على منافذ بيع السلع لوزارة الزراعة، أن كافة السلع متوفرة، وبكيات كبيرة، ولا داع للقلق من نفاذ المنتجات، معقبة: "كل ما يخص البيت المصري موجود في منافذ وزارة الزراعة".





وأشارت "منال"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن جودة السلع عالية، وبأسعار تنافسية، موضحة أن هناك لجان منوط بها التأكد من جودة المنتج حتى تصل للمواطن في أمان.





وأضافت المشرفة على منافذ بيع السلع لوزارة الزراعة، المشرفة على منافذ وزارة الزراعة، أنهم حريصون على توفير السلع الأساسية في منافذ وزارة الزراعة، وبكميات كبيرة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر متحدث الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



