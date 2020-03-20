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أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20-3-2020
الجمعة 20/مارس/2020 - 08:32 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار اللحوم اليوم
تكالب المواطنين على شراء السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة لاتجاهم للتخزين خلال فترة العمل من المنزل والأجازة الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا، وتباينت أسعار اللحوم فى الأسواق المحلية اليوم الجمعة ، لترتفع بشكل طفيف في بعض المناطق وتستقر فى معظمها وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:
أسعار اللحوم اليوم 20-3-2020
تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو
سعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.
سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.
سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات
سعر السجق من 110-125 جنيها.
سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.
سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.
أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار اللحوم السودانية الطازجة مستقرة بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك بسبب زيادة المعروض في الأسواق من العروض وذلك يرجع إلى فضل زيادة الإنتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من أجل خفض الأسعار في الأسواق.
وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار كيلو اللحوم السوداني الطازجة تطرح بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها وذلك في إطار تخفيف العبء على المواطنين.
كما وجّه المصيلحى الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.
وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تبلغ 280 ألف رأس تكفي لمدة 29.1 شهر، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق باللحوم الطازجة البرازيلي، وتم استلام 272 ألف طن من اللحوم الطازجة من جهاز المشروعات الخدمة الوطنية اعتبارا من 9 فبراير الماضي.
وأكدت شعبة القصابين بالغرف التجارية، أن أسعار اللحوم في الأسواق بها استقرار نسبي، وتراوحت اللحوم الكندوز بين 110 وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها، السجق 110-125 جنيها، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها وأيضا يوجد استقرار للأسعار بالمنافذ التي وفرتها الدولة، والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.
وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، إن 80% من استهلاك اللحوم والدواجن متوفرة من قبل جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة التموين، لافتَا إلى أن اللحوم متوفرة بمحالات الجزارة، ولا يوجد ارتفاع في الأسعار على وجه الاطلاق.
وأوضح وهبة أن كافة السلع متوفرة لمدة 6 شهور، ولا يجب أن يتكالب المواطنين على ضراء السلع، معقبًا: " لو المواطن جاب سلع تكفيه شهرين، السلع هتبوظ عنده في البيت، وهو اللي خسران".
وأشار إلى أن الفئة التي تقوم بتخزين السلع هي الفئات الاكثر دخلًا، وليست الفئات البسيطة او المتوسطة، مشددًا على ضرورة رفع الوعي بين هذه الفئة بان السلع متوفرة.
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