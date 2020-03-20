أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20-3-2020

أسعار اللحوم اليوم

تكالب المواطنين على شراء السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة لاتجاهم للتخزين خلال فترة العمل من المنزل والأجازة الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا، وتباينت أسعار اللحوم فى الأسواق المحلية اليوم الجمعة ، لترتفع بشكل طفيف في بعض المناطق وتستقر فى معظمها وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم 20-3-2020

تراواح سعر اللحوم الكندوز ما بين 110 وحتى 140 جنيها للكيلو

سعر اللحم المفروم وصل من 100-130 جنيها.

سعر اللحم الضأن من 120 وحتى 140 جنيها.

سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات

سعر السجق من 110-125 جنيها.

سعر البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها.

سعر البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن أسعار اللحوم السودانية الطازجة مستقرة بالمجمعات الاستهلاكية، وذلك بسبب زيادة المعروض في الأسواق من العروض وذلك يرجع إلى فضل زيادة الإنتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من أجل خفض الأسعار في الأسواق.





وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار كيلو اللحوم السوداني الطازجة تطرح بسعر 80 جنيها بدلًا من 85 جنيها وذلك في إطار تخفيف العبء على المواطنين.





كما وجّه المصيلحى الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.







وأشار الوزير إلى أن اللحوم الحية السوداني تبلغ 280 ألف رأس تكفي لمدة 29.1 شهر، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفي 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل. وفيما يتعلق باللحوم الطازجة البرازيلي، وتم استلام 272 ألف طن من اللحوم الطازجة من جهاز المشروعات الخدمة الوطنية اعتبارا من 9 فبراير الماضي.



