شديد البرودة وأمطار متفرقة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة



القاهرة الكبرى

يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.



الوجه البحري

يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.



السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة.



شمال الصعيد

يسود طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح خفيفة إلى معتدلة.



جنوب الصعيد

يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.



أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 16



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 17



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 16



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 16



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 16



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 16



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 16



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 19



درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 17



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 16



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 17



درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 17



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 17



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 16



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 15



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 18



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 15



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 16



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 10



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 13 والعظمى 22



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 19



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 20



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 21



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 27



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 27



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 25



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 24



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 23



درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 22.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن طقس اليوم الجمعة، وجاءت التوقعات كالتالي: