وزير التعليم يكشف تفاصيل منصة التعلم عن بعد الإلكترونية (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه تم إنشاء مكتبة إلكترونية فى 4 أيام فقط، من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي، وهي ليست مناهج دراسية، وإنما هي ملفات تفاعلية.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أن آلاف الأفلام والامتحانات والتجارب تم مراجعتها من أفضل مصادر فى العالم، وهي مكتبة مفتوحة للجميع مجانا لتكون مرجع للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة لتساعدهم فى المذاكرة.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم إنشاء منصة لإدارة التعلم والتواصل وسيتم إطلاقها بداية من الأسبوع المقبل، حيث يتواصل الطالب مع المعلم عن طريقها ويعطيهم طرق التعامل المُثلى في التعلم عن بُعد.





وأكد أن السنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الابتدائي ستحصل على نظام التعليم الجديد، وهو نظام ليس له امتحانات ويعتمد على التقييم الدائم للطلاب، وبالتالي بدون أزمة فيروس كورونا وتعطيل الدراسة، فإن هؤلاء الطلاب لم يكن لهم امتحانات وفقا لنظام تعليمهم.





وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بعمل المحلات والمقاهى والمطاعم والكافيهات من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحًا، وذلك في إجراء احترازى للحد من انتشار "فيروس كورونا".





وأجرت وزارة الصحة والسكان، بإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020، وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لرئيس الوزراء ولكافة أعضاء الحكومة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7 حالات وفاة.





وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



