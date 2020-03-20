عاجل.. محمد رمضان يتبرع بمليوني جنيه لمواجهة فيروس "كورونا"

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر فيديو له نشره بحاسبه الشخصي بإنستجرام عن تبرعه بمبلغ 2 مليون جنيه لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





واضاف خلال الفيديو أنه يتحدى رجل الأعمال نجيب ساويرس واللاعب رمضان صبحي والمهندس أحمد بهجت، والمنتج تامر مرسي، الذين أعلنوا هم الأخرون تبرعهم لوزارة الصحة من اجل مواجة الفيروس وذلك ضمن التحدي الذي نشأ بين نجوم الفن والرياضة ورجال الأعمال بتبني أكبر عدد من الأسر المتضررة من فيروس كورونا.



