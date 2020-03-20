عاجل | لو نازل تصلي.. رد "الأوقاف" على دعوات إلغاء الجمعة

قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف: إن الوزارة ستلغي صلاة الجعة، إذا دعت الضرورة لذلك، لافتَا إلى أنه لا توجد أي ضرورة حتى الآن لإغلاق المساجد، أو إلغاء صلاة الجمعة.





وتابع "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الخميس، أن وزارة الأوقاف تؤكد خلال الظروف الراهنة، عدم الحرج في الصلاة في المنزل، وعدم حضور صلاة الجمعة، أو تأدية صلاة الجمعة ظهرًا في المنزل.





وأشار إلى أن الرجل إذا أردا أن بصلي جماعة، فعليه أن يصلي بأهل بيته.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف، تطالب المصابين بنزلات البرد بعدم الذهاب إلى المسجد كإجراء احترازي، وإذا كان الشخص مصابً بكورونا، فمن الواجب عليه عدم الذهاب إلى المسجد، وإذا ذهب فسيكون آثم.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.





وأوضح أن ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

ونوه بعدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



