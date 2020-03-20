"الثقافة" تعلن مبادرة جديدة لمساعدة المصريين على البقاء في المنزل

قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن مبادرة "الثقافة بين ايديك"، تهدف لمساعدة المصريين على البقاء في المنزل، لافتة إلى أنه "سيتم بث مواعيد العروض من خلال موقع وزارة الثقافة.





وأضافت "عبدالدايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، الخميس، أنه سيتم بث حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت، وكنوز مهرجان الموسيقى العربية على مدار السنوات الأخيرة، على موقع وزارة الثقافة.





وأشارت وزيرة الثقافة، إلي أنه تم تجميع الثروات الفنية الكبيرة لإطلاع المواطنين على محتوى الإبداع الوطني، وتقديم العروض الفنية الخاصة بدار الأوبرا المصرية والعروض القيمة.





وأكملت: "البدء في تنفيذ تلك المبادرة بداية من الأسبوع المقبل، وسيكون هناك برنامج لتلك الحفلات والمسرحيات التي سيتم عرضها".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 7 حالات وفاة.





وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



