قبل صلاة الجمعة.. "الأوقاف" تكشف عن إجراءات لمكافحة "كورونا"

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للوصول بالمصلين إلى دار الأمان، من خلال إغلاق دارس المناسبات والأضرحة ودورات المياه والمراحيض، في المساجد، خاصة أن الدراسات أثبتت أن الفيروس يتواجد في هذه الأماكن فترة أطول.





وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المصلي عليه أن ذهب إلى المسجد متوضئًا، وأن يصطحب معه سجادة صلاة لكى يكون في مأمن بعيدا عن فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم تهوية المساجد، وتم تخفيض صلاة الجمعة لـ15 دقيقة، ووقف الدروس والقوافل وحلقات العلم وتحفيظ القرآن حتى لا ينتشر هذا الفيروس.





ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أنه تم تطهير كافة المساجد، والتعقيم مستمر طوال اليوم، لافتًا إلى أن الكثير من أهل الفضل يشاركون في هذا الأمر.



