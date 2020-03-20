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قبل صلاة الجمعة.. "الأوقاف" تكشف عن إجراءات لمكافحة "كورونا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:31 ص
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جابر طايع
جابر طايع
كـسـاب أحـمـد
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قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية للوصول بالمصلين إلى دار الأمان، من خلال إغلاق دارس المناسبات والأضرحة ودورات المياه والمراحيض، في المساجد، خاصة أن الدراسات أثبتت أن الفيروس يتواجد في هذه الأماكن فترة أطول.

وتابع "طايع"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المصلي عليه أن ذهب إلى المسجد متوضئًا، وأن يصطحب معه سجادة صلاة لكى يكون في مأمن بعيدا عن فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم تهوية المساجد، وتم تخفيض صلاة الجمعة لـ15 دقيقة، ووقف الدروس والقوافل وحلقات العلم وتحفيظ القرآن حتى لا ينتشر هذا الفيروس.

ولفت رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلى أنه تم تطهير كافة المساجد، والتعقيم مستمر طوال اليوم، لافتًا إلى أن الكثير من أهل الفضل يشاركون في هذا الأمر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 7 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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