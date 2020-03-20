محافظ بورسعيد يكشف عن تفاصيل اكتشاف حالة "كورونا"

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وجود حالة إيجابية لفيروس كورونا لأجنبي يعمل في أحد المصانع في بورسعيد، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية، ونقله لمستشفى العزل، وفرض حجر صحي بالمصنع على 106 من العاملين.





وأضاف "الغضبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أهالي بورسعيد التزموا بقرار غلق التجمعات والمحال والمطاعم والمقاهي، للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأشار محافظ بورسعيد، إلى أنه قام بجوله للتأكد من إغلاق المطاعم والمقاهي والمحال، ووجه التحية لأصحاب المحال التجارية الملتزمين بتعليمات رئيس الوزراء.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا جديدًا ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 مارس 2020، جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.





وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.





ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.





وأجرت وزارة الصحة والسكان، اختبارات السريعة للكشف عن فيروس "كورونا المستجد" لأعضاء الحكومة، قبل بدء الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، صباح اليوم، الخميس الموافق 19 مارس 2020، وجاءت نتائج الاختبارات سلبية لرئيس الوزراء ولكافة أعضاء الحكومة.





وأكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بغلق عدد من المنشآت منها المطاعم والمقاهي أمام الجمهور بداية من الساعة السابعة مساءً سيسري تنفيذها اعتبارًا من اليوم الخميس، حتى يوم 31 مارس المقبل.





وواصلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ إجراءاتها لتقليل الاختلاط والتجمعات بين المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها لتقليل معدل انتشار الفيروس في المجتمع المصري.





وقال رئيس الوزراء، في قراره، إن "القرار" لا يسرى على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.



