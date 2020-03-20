لمكافحة كورونا.. دير سانت كاترين يُغلق أبوابه امام الزوار

قرر مجمع رهبان دير سانت كاترين في جبل سيناء، غلق أبوابه امام الزوار والحجاج، ومنع دخول الدير وقصر الصلوات على رهبانه فقط.





جاء ذلك خلال بيان أصدرته بطريركية أورشليم للروم الأرثوذكس، أمس الخميس، حيث أن الدير يتبع روحيًا هذه البطريركية، موضحة أنه سيتم غلق الكنائس، وقصر الصلوات على كاهن ومرتل مع البث المباشر للخدمات والصلوات، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





في غضون ذلك، قرر المجمع المٌقدس للبطريركية الرومانية الأرثوذكسية، إقامة جميع صلوات القداسات الإلهية في الهواء الطلق، خوفا من انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأوضح المجمع في بيان أصدره أمس، إلى جميع الإيبارشيات والأديرة أهمية احترام الإجراءات التي أمرت بها السلطات العامة والتعاون معها، مع ضمان الحرية الدينية للمؤمنين للمشاركة في الحياة الليتورجية الكنيسة، والحصول على المساعدة الروحية.





وقال المجمع المقدس في بيانه، إن الخدمات الدينية سيتم إدارتها فقط في الهواء الطلق، بالقرب من مكان العبادة مع استخدام مذبحًا خارجيًا أو رواقًا، بمشاركة 100 شخص كحد أقصى، مع الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين المشاركين.





كما أن متروبوليتية كيشيناو وكل مولدوفا التابعة لبطريركية موسكو، قد أعلنت مؤخرًا أنه يجب أن تكون الخدمات الليتورجيات في أيام الأحد الثالثة والرابعة القادمة من زمن الصوم الكبير في الهواء الطلق على مذابح مؤقتة أقيمت خصيصًا.





كما أصدر المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية خطابًا إلى مؤمنيه الأربعاء، دعا أيضًا رجال الدين للاحتفال بالخدمات طوال اليوم، وفي الهواء الطلق اعتمادًا على عدد الرعايا الموجودين.





كان بعض البطريركيات والكنائس الأرثوذكسية قد دعت إلى تعليق جميع الخدمات، بينما فضلت بعض البطريركيات والكنائس الأرثوذكسية استمرار الخدمات مع الكاهن وعدد قليل من المرتلين والخدام، ودعت بعض البطريركيات والكنائس الأرثوذكسية إلى استمرار جميع الخدمات كما هو معتاد.



