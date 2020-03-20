أسعار الدولار اليوم الجمعة 20-3-2020.. وتقلبات في سعر العملة الأمريكية

أسعار الدولار اليوم





تحولت أسعار الدولار للتراجع فى أخر تعاملات الأسبوع لتقلص مكاسبها الأسبوعية التى حققتها، ليستقر سعر العملة الأمريكية فى أغلب البنوك المصرية عند سعر 15.70 جنيهًا و 15.80 جنيهًا للبيع والشراء بنفس الترتيب، ويتوقع أن تشهد تراجع في مستهل تعاملات الأحد المقبل مع توجه المستثمرين والمواطنين للتخلى عن العملة الخضراء في مقابل شراء شهادات الادخار المطروحة من قبل بنكا مصر والأهلي ذات أعلى عائد في مصر وهو 15 %، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.





شهادة ادخار بعائد 15 %

قرر بنكا الأهلي ومصر طرح شهادات ادخارية لمدة عام بفائدة 15 في المائة ذات عائد شهري.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الشهادة سيتم طرحها يوم الأحد المقبل وتعتبر أعلى شهادة بالسوق.

وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15%، يصرف شهريا في إطار التوجه لدعم الاقتصاد المصري ضد تداعيات تفشي فيروس كورونا.





أسعار الدولار اليوم في البنوك:





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.6914 15.8181 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك مصر 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 15.80 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك بلوم 15.70 15.80 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.72 15.82 سعر الدولار في بنك SAIB 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.71 15.81 سعر الدولار في بنك HSBC 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف العربي 15.70 15.80 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك عودة 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك المشرق 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.70 15.80 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.70 15.80 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.70 15.80











أسعار سلة العملات:





تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 2.3 بالمائة إلى 1.0663 دولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف شهر أبريل عام 2017.

وخلال نفس التوقيت، انخفض اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 1.6 بالمائة مسجلاً 0.9244 إسترليني، في حين صعد أمام العملة اليابانية بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 118.11 ين.

وبالنسبة لزوج العملات (اليورو-الفرنك)، فشهد خسائر بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0527 فرنك سويسري.

وارتفع الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1690 دولار بعد أن كان مرتفعاً عند 1.1794 دولار في وقت سابق بعد صعوده من مستوى 1.1474 دولار وهو الأدنى منذ 1985.

كما ارتفعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 2.3 المائة إلى 0.9177 إسترليني.



















