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أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-3-2020.. والمعدن الأصفر يصاب بفيروس كورونا
الجمعة 20/مارس/2020 - 12:00 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليعوض المعدن الأصفر جزء كبير من الخسائر الأسبوعية ليصعد سعر جرام الذبه بنحو 20 جنيهًا، مدعومًا بارتفاع أسعار الدولار الذى اصبح زاد فى الأسواق العالمية والمحلية مع توجه المستثمرين للحصول على السيولة فى ظل تفش فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:
أسعار الذهب في الصاغة
جرام الذهب عيار 24 سعر 770.25 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر 674 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر577.57 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5,274 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم
سجل الذهب عيار 18 سعر 577.57 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر674 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 770.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,392 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
769 إلى 771
|
عيار 22
|
705 إلى 707
|
عيار 21
|
673 إلى 675
|
عيار 18
|
577 إلى 579
|
عيار 14
|
449 إلى 450
|
عيار 12
|
385 إلى 386
|
الاونصة
|
23.920 إلى 23.991
|
الجنيه الذهب
|
5,384 إلى 5,400
|
الكيلو
|
769.134 إلى 771.429
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
770.25جنيه
|
47.41 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
706جنيه
|
43.46 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
674 جنيه
|
43.46 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
577.57جنيه
|
35.56 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
449.25جنيه
|
27.66 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
385.25جنيه
|
23.71 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
299.60جنيه
|
17.78 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
23,227 جنيه
|
1,475 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,392 جنيه
|
331.91 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
770,250 جنيه
|
47,415 $
أسعار الذهب عالميًا:
صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1479.30 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1502.80 دولار في الاتجاه الصاعد و1460.10 دولار في الاتجاه الهابط.
وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.9 بالمائة ليهبط ليسجل 1471.79 دولار للأوقية.
وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 1.3 بالمائة مسجلاً 102.45، قرب أعلى مستوى منذ 2017.
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