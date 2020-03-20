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أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-3-2020.. والمعدن الأصفر يصاب بفيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، ليعوض المعدن الأصفر جزء كبير من الخسائر الأسبوعية ليصعد سعر جرام الذبه بنحو 20 جنيهًا، مدعومًا بارتفاع أسعار الدولار الذى اصبح زاد فى الأسواق العالمية والمحلية مع توجه المستثمرين للحصول على السيولة فى ظل تفش فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 770.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 674  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر577.57 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,274 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 577.57 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر674 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  770.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,392   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

769 إلى 771

عيار 22 

705 إلى 707

عيار 21

673 إلى 675

عيار 18

577 إلى 579

عيار 14

449 إلى 450

عيار 12

385 إلى 386

الاونصة

23.920 إلى 23.991

الجنيه الذهب

5,384 إلى 5,400

الكيلو

769.134 إلى 771.429

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 770.25جنيه       

 47.41 $

سعر الذهب عيار 22

 706جنيه

 43.46 $

اسعار الذهب عيار 21

674 جنيه           

43.46 $

اسعار الذهب عيار 18

 577.57جنيه

35.56 $

سعر الذهب عيار 14

449.25جنيه

27.66 $

سعر الذهب عيار 12

385.25جنيه

23.71 $

سعر الذهب عيار 9

299.60جنيه

17.78 $

اسعار أوقية الذهب

23,227 جنيه

1,475 $

اسعار جنيه الذهب

5,392 جنيه

331.91 $

اسعار كيلو الذهب

770,250 جنيه

47,415 $


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1479.30 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1502.80 دولار في الاتجاه الصاعد و1460.10 دولار في الاتجاه الهابط.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.9 بالمائة ليهبط ليسجل  1471.79 دولار للأوقية.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنسبة 1.3 بالمائة مسجلاً 102.45، قرب أعلى مستوى منذ 2017.


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