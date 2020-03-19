شاهد.. محلات الدقهلية تخالف قرار رئيس الوزراء والمحافظ وتفتح أبوابها

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية مساء اليوم الخميس عدم التزام أصحاب المحال بقرار غلق المحال الصادر عن رئيس الوزراء ومحافظ الدقهلية





جاء ذلك عقب أن تجاوزت الأربع ساعات من المواعيد الرسمية لتنفيذ القرار ومازال الكثير من المحلات (أحذية-ملابس-مولات) لم تغلق أبوابها فى وجه المواطنين.





يشار أن محافظة الدقهلية، سجلت وفاة حالتين بفيروس كورونا لسيدة تدعى عطيات محمد إبراهيم 60 عاما، وأحمد على عامر 50عامًا من مدينة بلقاس.



وأطلق العديد من مواطني الدقهلية مبادرات على مواقع التواصل الاجتماعى لمناشدة المسئولين بفرض حظر التجوال وغلق المحلات، وعندما فرض عليهم القرار لم يلتزم به الا القليل.





وفي ذات السياق اشاد عدد من مواطني المنصورة بقرار رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية حيث أنه من أجل مصلحة المواطنين وخاصة فى ظل الظروف الحالية ولمحاولة الحد من تفشى فيروس"كورونا" ولكن للأسف لم يلتزم بهذا القرار الا القليل.





وقال محمود السيد طالب من ابناء المنصورة أن قليل من الناس لديها وعى ولم يعى أحد حتى الآن خطورة الوضع، ويجب الإلتزام على الأقل من جانب أصحاب المحلات التجارية، حتى يجلس المواطنون فى منازله





يذكر ان شوارع مدينة المنصورة هادئة غير المعتاد ولكن لم يلتزم العديد من أصحاب المحلات التجارية، ولا المواطنون ونجد عدد لا بأس به يتجول فى الشوارع ويقوم بالشراء دون النظر او تحمل عواقب الامتناع عن تنفيذ القرار الذى ظلوا يطالبون به على مواقع التواصل الاجتماعى.



ومن جانبه صدق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،على قرار مجلس الوزراء،وأوضح أن القرار يشمل غلق ما يُماثل الأماكن المشار إليها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.





وأضاف مختار أن القرار لا يسرى على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها،كما أنه لا يسرى على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية.



وعلي صعيد اخر شنت الاجهزة التنفيذية والأمنية حملات مكثفة للنطهير والتعقيم كإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.