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‫أحمد موسى للمواطنين: "ماتنزلوش من البيت غير فى الطوارئ"

الخميس 19/مارس/2020 - 10:59 م
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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كـسـاب أحـمـد
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طالب الإعلامي أحمد موسى، المواطنين بعدم الخروح من المنزل إلا في حالة الطوارئ، قائلًا: "يا جماعة ماحدش ينزل كتير من البيت، فضوا الشوارع واقعدوا في بيتكم، قعدتك في البيت بتنجيك، لو قعدت في بيتك مش هتحتاح لحد ولا هتحتاج لعلاج أو خلافه".

وانتقد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى ا لبلد"، مساء الخميس، عدم التزام المحلات في شارع الموسكى بالإغلاق الساعة السابعة مساءً، قائلا: "الله الله على الموسكي الساعة السابعة، منتهى الالتزام والانضباط، يا جماعة".

ولفت إلى أن الازدحام في الشارع من شأنه أن يؤدي إلى انتشار الفيروس بين المواطنين، معقبًا: "لو شخص واحد مصاب بالفيروس، هينقل العدوى لكل الناس، في ناس فكره إن الموضوع لحد دلوقتي مش جد".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا الشوارع الاجراءات الوقائية الإعلامي أحمد موسى

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