تخفيض رسوم تأجير الأراضي بمدينة خليفة الصناعية 25%

أعلنت مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي، اليوم عن قرارها خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 بالمئة للشركات الجديدة، عملا بالمبادرة الوطنية التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي أمس الأول 16 مارس، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".





ويساهم تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية في إضافة ميزة تنافسية للشركات التي ستبدأ في تأسيس أعمالها في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي حيث تساعد هذه الخصومات في خفض رأس المال المبدئي المطلوب بشكل مؤثر، كما ستحفز النشاط الاقتصادي في الإمارة.





وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قرار المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي الذي أقر حزمة حوافز اقتصادية، ضمن برنامج "غدا 21" بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة، فضلا عن مساعدة الشركات الناشئة والصغيرة على تجاوز التحديات الاقتصادية خلال الفترة الحالية‪.‬





وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: " يمثل خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 بالمئة إضافة قيمة للمزايا التنافسية التي توفرها مدينة خليفة الصناعية لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس مقار لأعمالهم في المدينة".





وأضاف: " نثمن شراكاتنا طويلة المدى مع متعاملينا، وسنواصل دعم قطاع الأعمال من خلال تقديم تسهيلات حقيقية وحوافز تسهم في تنمية أعمالهم، في إطار التزامنا الدائم بتنفيذ مبادرات حكومة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي" وضمت مبادرة المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي عددا من الحوافز والتسهيلات منها : إعفاء رواد الأعمال من مصروفات تسجيل العقارات التجارية حتى أخر العام، ودعم توفير المياه والكهرباء للأنشطة التجارية والصناعية، وضخ 3 مليارات درهم لبرنامج الضمان الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اشتراط تقديم ضمانات الأداء بحد أقصى 50 مليون درهم للشركات الناشئة، وتشكيل لجنة جديدة لمراجعة خيارات الإقراض للشركات المحلية، واسقاط العقوبات التجارية والصناعية".