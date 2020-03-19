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عاجل.. محافظة كفرالشيخ تنفي تأكيد إصابة مواطن بالكورونا: مجرد اشتباه ولم نتأكد

الخميس 19/مارس/2020 - 10:33 م
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محافظة كفرالشيخ
محافظة كفرالشيخ
عمرو الشامي
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أصدرت محافظة كفر الشيخ، بيانا عاجلا، مؤكدة أن ماتم نشره علي مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص التأكد من إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا المستجد، لم يتم التأكد حتي الأن من إصابته وإنما يوجد إشتباه فقط.

وأضافت المحافظة، أنه بمراجعة مديرية الصحة بكفرالشيخ، تبين وجود اشتباه بإيجابية الحالة، والتى تم نقلها الى أحد مستشفيات الحجر الصحى خارج المحافظة، حيث أن المواطن السابق ذكره من أبناء محافظة كفرالشيخ ويعمل احدى المدن الساحلية، وبصحه جيدة، وجارى مراجعة حالته الصحية للتأكد من ايجابية اصابته من عدمه.

كما قدمت الصحة بكفرالشيخ، الرعاية الصحية لـ 23 مشتبه فى اصابتهم وكانت نتيجتهم سلبية للفيروس.

كما ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لتوعية المواطنين بالدور الفعال للمشاركة المجتمعية في مواجهة فيروس " كورونا المستجد "، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات الصحية، ورؤساء الإدارات الزراعية، ونواب النظافة لرؤساء المراكز والمدن.

,أكد محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس " كورونا " المستجد والحد من انتشاره، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، ومواصلة خطة المحافظة لإتباع الإجراءات الوقائية والتطهير بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والمرافق الحيوية ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وذلك بتأهيل فريق بكل مركز ومدينة يتكون من 9 أفراد سيتم تدريبهم علي خلط مبيدات الرش بالمحطة العسكرية بسخا، لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، بما يُحقق ضمان سلامة وحماية الأهالي والعاملين، وكذا المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، وتوفير 20 جهاز كاشف لدرجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، للكشف الحراري على القادمين من المحافظات الأخرى، وذلك في ضوء المشاركة المجتمعية لاستخدامها لرصد أي حالة في نقاط ثابتة ومتحركة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وإذا تبين من خلال جهاز كاشف الحرارة ارتفاع درجة حرارته يتم تحويله فورًا للمستشفى التابع له بالمحافظة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، التنبيه علي كافة نواب النظافة المسئولين عن المخلفات الصلبة بكل مركز ومدينة، بضرورة توزيع " كمامات وقفازات " على عمال النظافة، والتنبيه على كافة العاملين بضرورة ارتدائهم والالتزام بإرشادات الوقاية، حفاظًا على صحة العمال، وذلك ضمن جهود المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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محافظة كفرالشيخ الكشف الحرارى الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية ازمة فيروس كورونا احترازي

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