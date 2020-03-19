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لهذا السبب.. أمير كرارة أفضل من يجسد شخصية المنسي

الخميس 19/مارس/2020 - 11:43 م
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أسابيع قليلة ويقبل علينا شهر رمضان، وهو أحد أهم المواسم الدرامية في مصر والوطن العربي، ومن بين أهم المسلسلات التي ستعرض في رمضان المقبل مسلسل "الاختيار"، للنجم أمير كرارة، والذى يجسد شخصية الشهيد أحمد المنسي ويتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل، ولم يكن "المنسي" مقاتلا من طراز فريد، ولم يكن مجرد قائد كتيبة وأحد أبطال الصاعقة المصرية، بل كان أيقونة في القوة والشجاعة والإنسانية، كما أنه كان في قمة التواضع والخلُق حسبما أكد المقربون منه.

وتصميم الدولة المصرية على تقديم سيرته الذاتية في عمل درامي يعد واحدًا من أنبل القرارات التي اتخذها المسئولون، خاصة أن تلك الشخصية يجب الاحتذاء بها، بالإضافة إلى تدريس شجاعته لجميع الأجيال من أجل الدفاع عن الأرض والعرض، لذلك كان قرارا صائبًا في ظل تلك الظروف التي نواجها جميعًا.

عندما نتحدث عن مسلسل "الاختيار" المقرر عرضه في رمضان المقبل، يجب أولا أن نتحدث عن بطل العمل النجم أمير كرارة، وكيفية اختياره لتجسيد تلك الشخصية الشعبية، وخلال السطور التالية نوضح 3 أسباب لاختيار كرارة لتجسيد شخصية "المنسي، ويعرض لكم "الفجر الفني" مواصفات خاصة جعلت من أمير كرارة الأنسب لتجسيد الشخصية:

مواصفات خاصة

أصبح أمير كرارة، رمزا للشباب والقوة ونجم من أبرز نجوم مصر والوطن العربي وأصبح بطلا يتمتع بقدرات تمثيلية وتطور ملحوظ يوما بعد يوم على مدار الـ 4 أعوم الماضية، خاصة بعدما قدم ثلاثية "كلبش" التي جعلت منه بطلا شعبيًا على الأرض، بالإضافة إلى المواصفات الجسمانية المنضبطة والتي جعلت في وجه "الهيبة"، فضلا عن البنيان الجسدي والقوي الذى يشبه المقاتلين، كذلك الشجاعة والشهامة التي يتمتع بها من خلال الشخصيات التي قدمها على مدار تاريخه السينمائي والدرامي.
الجماهيرية

كانت لشخصية "سليم الانصاري" رد فعل قوي من جانب الجمهور، وأبرزهم الشباب في محاولة تقليد مظهره بالمسلسل بعد ما قدم دور فيه خير مثال للشاب الذي يتمتع بالذكاء والشهامة والجدعنة والرجولة، بجانب حصوله على شعبية كبيرة بالأخص من جانب الفتيات لما يمتلكه من وسامة وأناقة وبنيان جسدي قوي، فضلا عن أن كرارة يتمتع بذكاء في اختياراته، ويستطيع المحافظة على مكانته وسط الجماهير والنجوم لسنوات طويلة.

أدوار الاكشن والجرأة

لا شك أن أمير كرارة، واحدًا من نجوم الأكشن في مصر، وقدم العديد من الأدوار التي توضح أنه امتلك تلك المنطقة بجدارة بالغة، وبدا ذلك واضحًا في الأدوار التي قدمها في فيلم "هروب اضطرارى" مع النجم أحمد السقا، وفيلم "حرب كرموز" مع النجم العالمي "اسكوت آديكنز" الشهير بـ"بويكا"، وثلاثية كلبش" إلى أن وصلنا إلى مسلسل الاختيار، لنجد الجمهور متعطشًا لمشاهدة مسلسل "الاختيار" بعد البرومو الذى كشفت عنه شركة "سينرجى"، والذى أحدث حالة جدل كبيرة بين الجمهور، وحالة الانبهار التي انتابت الشارع بعد مشاهد القتل والمدافع والطائرات وخلافه.
لهذا السبب.. أمير كرارة أفضل من يجسد شخصية المنسي
لهذا السبب.. أمير كرارة أفضل من يجسد شخصية المنسي
لهذا السبب.. أمير كرارة أفضل من يجسد شخصية المنسي
لهذا السبب.. أمير كرارة أفضل من يجسد شخصية المنسي
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مسلسلات رمضان2020 مسلسل الاختيار امير كراره المنسي

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