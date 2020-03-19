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لحظة بلحظة.. تابع خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم

الخميس 19/مارس/2020 - 10:09 م
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خريطة انتشار كورونا
خريطة انتشار كورونا
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شهدت العالم خلال الأسابيع الأخيرة، انتشارا واسعا لفيروس كورونا بشكل لم يسبق له مثيل وقالت منظمة الصحة العالمية إنها "قلقة للغاية" لسرعة تفشي وباء كوفيد-19 وعدم مكافحته بما يكفي، مضيفة أنه يمكن تصنيفه وباء عالميا وشددت على أنه لا يزال ممكنا خفض أعداد الإصابات عبر تدابير سياسة صحية حازمة.

وبالتزامن مع تلقي عدد من المتطوعين لجرعات من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المستجد بمركز أبحاث في سياتل الأميركية، يواصل الوباء انتشاره في العالم مسجلا إصابات ووفيات جديدة.

ولا تزال الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا مستمرة اتخذت فيها دول إجراءات عاجلة للحيلولة دون تعرض مواطنيها لمناطق انتشار الفيروس سواء بمنع التجمعات أو إغلاق المنشأت فيما لجأت بعض الدول لفرض حظر التجوال لتقليل حركة مواطنيها.

ويمكن متابعة هذه الخريطة لحظة بلحظة، للتعرف على أخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا حول العالم بالأرقام، بعيدا عن الشائعات والأخبار المتضاربة.

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