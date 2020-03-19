كورونا.. تعرف على أشياء في منزلك تحميك من الفيروس





يعمل جميع في العالم الأن على البحث عن وسائل لتحصين أنفسهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فهناك طرق كثيرة لتعزيز آلية الدفاع في جسمك ضد الفيروس.





وفقا لما ذكره مجلس البحوث الطبية، فنحن نستنشق كل يوم مائة مليون فيروس، وتتمثل مهمة الجهاز المناعي في التصدي لهذه الفيروسات، فهو عبارة عن شبكة من الخلايا والأ عضاء والبروتينات والأجسام المضادة، التي تعمل على حمايتك من البكتيريا والفيروسات والطفيليات.





*وهناك بعض الأشياء البسيطة والسهلة التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة ومنها:

1- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعمل على تعزيز جهاز المناعة بشكل كبير.





2- تناول الماء

إن بقاء الجسم رطبا يساعد في التخلص من السموم والبكتيريا التي قد تسبب المرض، لذلك لابد من تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا.





3- الليمون

بإمكانك إضافة بعض من قطرات الليمون على ليتر من الماء وتناوله على مدار اليوم، حيث أن الليمون له خصائص مضادة للجراثيم كما أنه يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الالتهابات.





4- صلصة التوابل

إن تتبيل الطعام بالثوم والبصل والزنجبيل والكركم والفلفل الحار، له خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات وإزالة السموم من الجسم.





*فيروسات كورونا هي مجموعةٌ من الفيروسات تُسبب أمراضًا للثدييات والطيور، ويُسبب الفيروس في البشر عداوَى في الجهاز التنفسي والتي تتضمن الزكام وعادةً ما تكون طفيفةً، ونادرًا ما تكون قاتلةً مثل المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفيروس كورونا الجديد الذي سبب تفشي فيروس كورونا الجديد 2019-20، وقد تُسبب إسهالًا في الأبقار والخنازير، أما في الدجاج فقد تُسبب أمراضًا في الجهاز التنفسي العلوي، ولا توجد لقاحاتٍ أو مضاداتٌ فيروسية موافقٌ عليها للوقاية أو العلاج من هذه الفيروسات.

تنتمي فيروسات كورونا إلى فُصيلة الكوراناويات المستقيمة ضمن فصيلة الفيروسات التاجية ضمن رتبة الفيروسات العشية. تُعد فيروسات كورونا فيروساتٍ مُغلفة مع جينومِ حمضٍ نووي ريبوزي مفرد السلسلة موجب الاتجاه، كما تمتلك قفيصة منواة حلزونية متماثلة. يبلغ حجم جينوم فيروسات كورونا حوالي 26 إلى 32 كيلو قاعدة، وهو الأكبر بين فيروسات الحمض النووي الريبوزي (RNA virus).



