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شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا

الخميس 19/مارس/2020 - 09:50 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على مجوعة من الصور تظهر شارع المعز لدين الله الفاطمي منذ قليل حيث ظهر خال من الزوار والمارة بعد تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحلات والمقاهي والكافيهات من الساعة 7:00 مساء وحتى 6 صباحًا كإجراء احترازي للحد من انتشار فيرس كورونا.

وقال أحمد صابر المنسق العام لفريق شارع المعز للوعي الأثري إن هذا الوقت كان شارع المعز تقترب فيه أعداد الزائرين من عدة آلاف وخصيصًا مساء الخميس حيث يستغل أغلب المواطنين وخصيصًا الشباب منهم أن يوم الجمعة عطلة فيكون ليل الخميس مناسب للتجول في أروقة القاهرة التاريخية.

يذكر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارين اليوم الخميس، وذلك على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وتضمن القرار الأول، تحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداءً من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 - 3 - 2020.

وتضمن القرار الثاني في مادته الأولى: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم ‪3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة‪.

‎وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية، مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، ‎ونص القرار في مادته الثالثة، على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ومن ناحيتها شددت ورازة السياحة والآثار على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة علي صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما أطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافته إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

تأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.
شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا
شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا
شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا
شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا
شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا
شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا
شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا
شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا
شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا
شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا
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