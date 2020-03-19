"المركزي": مصر قادرة على حماية اقتصادها من تداعيات فيروس كورونا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مصر قادرة على حماية اقتصادها الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من تداعيات فيروس كورونا التاجي "كوفيد 19".





وأكد عامر في تصريحات صحفية اليوم الخميس، على أن مصر لديها السبل الكافية لتحييد الاضطراب العالمي الناجم عن تفشي الوباء التاجي عن اقتصادنا.





وكان المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بما يعادل 3 %، وهو الأكبر على الإطلاق، بعد اجتماع طارئ يوم الاثنين الماضي، ليصبح سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25 .9%و75 .10%و 75 .9% على الترتيب وسعر الإئتمان والخصم عند مستوى 75 .9%.





وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أن الحكومة المصرية خصصت أيضًا 100 مليار جنيه مصري (أي 6.4 مليار دولار) من أجل مكافحة الفيروس.



