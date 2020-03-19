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لحظة بلحظة.. إحصائيات وأرقام فيروس كورونا حول العالم

الخميس 19/مارس/2020 - 11:11 م
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إحصائيات كورونا حول العالم
إحصائيات كورونا حول العالم
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انتشر فيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم، وكان بداته في 31 ديسمبر 2019، عندما أبلغت الصين منظمة الصحة العالمية بتفشي (التهاب رئوي غير معروف السب)"، تم اكتشافه في مدينة ووهان بمقاطعة "خوبى" في الصين، وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم الخدمات للقراء، نستعرض معكم جدول محدث لحظيًا عن إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، بالإضافة إلى نبذة مصغرة عن وباء كورونا العالمي.

بداية ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19" لأول مرة في العالم

أبلغت الصين يوم 31/12/2019، منظمة الصحة العالمية بتفشي فيروس جديد يسبب التهاب رئوي غير معروف السبب، في مدينة ووهان بمقاطعة خوبى، والتي تعتبر سابع أكبر مدينة في الصين بعدد سكان يصل إلى 11 مليون نسمة.

أول مصاب لفيروس كورونا المستجد

أول مصاب تم الإبلاغ عنه، ظهرت عليه الأعراض في وقت مبكر من يوم 8 ديسمبر 2019، ليتأكد لاحقا أنه أحد مالكي المتاجر في سوق ووهان ساوث تشاينا للأسماك، فاغلق السوق في أول يناير 2020، وفي يوم 23 يناير، حصل أكثر من 800 حالة عدوى من حالات الاصابة بفيروس 2019 nCoV أو كوفيد 19 على الصعيد العالمي، بما في ذلك الاصابات في 20 منطقة على الأقل في الصين وتسع دول آخرى.

تحديد هوية الفيروس الغامض

في يوم 10 يناير 2020، تم تحديد نوع الفيروس الغامض، الذي تسبب في تفشي المرض بسرعة كبيرة، على أنه فيروس كورونا جديد أو فيروس كورونا المستجد، وبعد تحديد تسلسل الجينات أعطي الاسم 2019-nCoV، وهو فيروس بيتاكورونافي، يرتبط بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "MERS-CoV" وفيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARSCoV)، ولا يزال معدل الوفيات والإصابات وأسلوب الانتقال لفيروس 2019-nCoV أو كوفيد 19 خارج السيطرة، حيث يختلف أسلوبه عن فيروسات كورونا السابقة.

إحصائيات وأرقام فيروس كورونا حول العالم

244,097مصاب
10,005وفاة
86,714معافى

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