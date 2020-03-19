لحظة بلحظة.. إحصائيات وأرقام فيروس كورونا حول العالم

244,097مصاب
10,005وفاة
86,714معافى
|البلد
|إصابات
|وفيات
|معافى
|الصين
|80,928
|3,245
|70,420
|إيطاليا
|41,035
|3,405
|4,440
|إيران
|18,407
|1,284
|5,979
|أسبانيا
|18,077
|831
|1,107
|ألمانيا
|15,320
|44
|115
|أمريكا
|13,304
|185
|108
|فرنسا
|10,995
|372
|602
|كوريا
|8,565
|91
|1,947
|سويسرا
|4,133
|43
|15
|بريطانيا
|3,269
|144
|65
|هولندا
|2,460
|76
|2
|النمسا
|2,179
|6
|9
|بلجيكا
|1,795
|21
|165
|النرويج
|1,790
|7
|1
|السويد
|1,439
|11
|16
|الدنمارك
|1,151
|6
|1
|اليابان
|943
|33
|191
|ماليزيا
|900
|2
|75
|كندا
|801
|10
|11
|البرتغال
|785
|4
|4
|باخرة DP
|712
|7
|527
|أستراليا
|709
|6
|46
|التشيك
|694
|0
|3
|إسرائيل
|677
|0
|14
|البرازيل
|621
|7
|2
|أيرلندا
|557
|3
|5
|اليونان
|464
|6
|19
|قطر
|460
|0
|10
|باكستان
|454
|2
|13
|فنلندا
|400
|0
|10
|تركيا
|359
|4
|0
|بولندا
|355
|5
|13
|سنغافورة
|345
|0
|124
|تشيلي
|342
|0
|0
|لوكسمبورغ
|335
|4
|6
|أيسلندا
|330
|0
|5
|سلوفينيا
|319
|1
|0
|إندونسيا
|308
|25
|15
|البحرين
|278
|1
|110
|رومانيا
|277
|0
|25
|السعودية
|274
|0
|8
|تايلاند
|272
|1
|42
|استونيا
|267
|0
|1
|الإكوادور
|260
|3
|1
|مصر
|256
|7
|42
|بيرو
|234
|0
|1
|الفلبين
|217
|17
|8
|هونج كونج
|208
|4
|98
|روسيا
|199
|1
|8
|الهند
|194
|4
|20
|العراق
|192
|13
|49
|لبنان
|157
|4
|4
|جنوب أفريقيا
|150
|0
|0
|الكويت
|148
|0
|18
|سان مارينو
|140
|14
|4
|الإمارات
|140
|0
|31
|سلوفاكيا
|124
|0
|0
|أرمينيا
|122
|0
|1
|المكسيك
|118
|1
|4
|كرواتيا
|110
|1
|5
|بناما
|109
|1
|0
|كولومبيا
|108
|0
|1
|تايوان
|108
|1
|26
|بلغاريا
|107
|3
|0
|صربيا
|103
|0
|1
|الأرجنتين
|97
|3
|3
|الجزائر
|90
|9
|32
|كوستا ريكا
|87
|1
|0
|لاتفيا
|86
|0
|1
|فيتنام
|85
|0
|16
|أوروغواي
|79
|0
|0
|أندورا
|74
|0
|1
|بروناي
|73
|0
|0
|هنغاريا
|73
|1
|2
|جزر فاروس
|72
|0
|1
|الأردن
|69
|0
|1
|قبرص
|67
|0
|0
|ألبانيا
|64
|2
|0
|بوسنة وهرسك
|64
|0
|2
|المغرب
|63
|2
|2
|سيريلانكا
|60
|0
|3
|مالطا
|53
|0
|2
|بيلاروس
|51
|0
|5
|مقدونيا
|50
|0
|1
|مولدوفا
|49
|1
|1
|عمان
|48
|0
|13
|فلسطين
|47
|0
|0
|أذربيجان
|44
|1
|7
|كازاخستان
|44
|3
|0
|فنزويلا
|42
|0
|0
|ليتوانيا
|41
|0
|1
|جورجيا
|40
|0
|1
|تونس
|39
|1
|1
|كمبوديا
|37
|0
|1
|السنغال
|36
|0
|2
|الدومنيكان
|34
|2
|0
|بوركينا فاسو
|33
|1
|0
|جوادلوب
|33
|0
|0
|ليختنشتاين
|28
|0
|0
|نيوزيلاندا
|28
|0
|0
|ريونيون
|28
|0
|0
|مارتينيك
|23
|1
|0
|أوزبكستان
|23
|0
|0
|أفغانستان
|22
|0
|1
|أوكرانيا
|21
|3
|0
|بنغلاديش
|18
|1
|3
|ماكاو
|17
|0
|10
|بوليفيا
|15
|0
|0
|غيانا
|15
|0
|0
|جامايكا
|15
|1
|2
|الكونغو
|14
|0
|0
|الكاميرون
|13
|0
|0
|جزر المالديف
|13
|0
|0
|غوام
|12
|0
|0
|هندوراس
|12
|0
|0
|جزر القنال
|11
|0
|0
|كوبا
|11
|1
|0
|غانا
|11
|0
|0
|باراغواي
|11
|0
|0
|رواندا
|11
|0
|0
|جبل طارق
|10
|0
|2
|موناكو
|10
|0
|0
|الجبل الأسود
|10
|0
|0
|غواتيمالا
|9
|1
|0
|ساحل العاج
|9
|0
|1
|ترينداد
|9
|0
|0
|أثيوبيا
|7
|0
|0
|كينيا
|7
|0
|0
|موريشيوس
|7
|0
|0
|بولينيزيا
|6
|0
|0
|منغوليا
|6
|0
|0
|بورتريكو
|6
|0
|0
|سيشيل
|6
|0
|0
|جمهورية تنزانيا
|6
|0
|0
|أروبا
|5
|0
|1
|بربادوس
|5
|0
|0
|غيانا
|5
|1
|0
|جزر الباهاما
|3
|0
|0
|جزر كايمان
|3
|1
|0
|الكونغو
|3
|0
|0
|كوراساو
|3
|1
|0
|الغابون
|3
|0
|0
|قرغيزستان
|3
|0
|0
|مايوت
|3
|0
|0
|ناميبيا
|3
|0
|0
|سانت مارتن
|3
|0
|0
|س. بارتيليمي
|3
|0
|0
|جزر فيرجين
|3
|0
|0
|بنين
|2
|0
|0
|برمودا
|2
|0
|0
|جرينلاند
|2
|0
|0
|ليبيريا
|2
|0
|0
|موريتانيا
|2
|0
|0
|كاليدونيا
|2
|0
|0
|سانت لوسيا
|2
|0
|0
|السودان
|2
|1
|0
|زامبيا
|2
|0
|0
|نيجيريا
|1
|0
|0
|غينيا الإستوائية
|1
|0
|0
|أنتيغوا
|1
|0
|0
|بوتان
|1
|0
|0
|جمهورية افريقيا الوسطى
|1
|0
|0
|تشاد
|1
|0
|0
|جيبوتي
|1
|0
|0
|السلفادور
|1
|0
|0
|سوازيلاند
|1
|0
|0
|فيحي
|1
|0
|0
|غامبيا
|1
|0
|0
|مونتسيرات
|1
|0
|0
|نيبال
|1
|0
|1
|نيكاراغوا
|1
|0
|0
|سينت مارتن
|1
|0
|0
|الصومال
|1
|0
|0
|س. فنسنت
|1
|0
|0
|سورينام
|1
|0
|0
|توغو
|1
|0
|0
|الفاتيكان
|1
|0
|0