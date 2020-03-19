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اليورو يسجل أدنى مستوى في 3 أعوام والإسترليني يتعافي

الخميس 19/مارس/2020 - 09:03 م
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سعر اليورو والاسترليني
سعر اليورو والاسترليني
وكالات
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سجل سعر اليورو أدنى مستوى منذ 2017 خلال تعاملات اليوم الخميس، مع قوة العملة الأمريكية ورغم جهود التحفيز، ومن جانب أخر تعافي الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في 35 عاماً بعد إجراءات البنوك المركزية للتقليل من أثر كورونا.

وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة من ضغوط قوية على خلفية مكاسب الورقة الخضراء والتي تتجه إلى تسجيل أفضل موجة مكاسب لمدة 8 أيام متتالية منذ سبتمبر عام 1992 مع زيادة الطلب على التمويل بالدولار.

وتأتي خسائر اليورو على الرغم من ارتفاعه في وقت مبكر من التعاملات عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بتعزيز برنامج مشتريات الأصول بنحو 750 مليار يورو إضافية في مسعى لمكافحة الكورونا.

وفي اجتماع طارئ، قرر بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة بنحو 15 نقطة أساس ليصل إلى 0.1 بالمائة للمرة الثانية في حوالي 8 أيام.

وتضررت أوروبا على وجه التحديد من تفشي الفيروس الذي حصد الكثير من الأرواح  وأصاب الآلاف، ولا سيما في إيطاليا والتي سجلت 3.400 حالة وفاة لتتجاوز الصين مركز اندلاع الفيروس.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 2.3 بالمائة إلى 1.0663 دولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف شهر أبريل عام 2017.

وخلال نفس التوقيت، انخفض اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 1.6 بالمائة مسجلاً 0.9244 إسترليني، في حين صعد أمام العملة اليابانية بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 118.11 ين.

وبالنسبة لزوج العملات (اليورو-الفرنك)، فشهد خسائر بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0527 فرنك سويسري.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي توسيع دائرة مبادلة العملات مع بنوك مركزية أخرى من أجل معالجة نقص المعروض من الدولار خارج الولايات المتحدة.

فيما أعلن بنك إنجلترا في اجتماع طارئ خفض معدل الفائدة بنحو 15 نقطة أساس ليصل إلى 0.1 بالمائة، كما أقر تعزيز برنامج شراء السندات بنحو 200 مليار جنيه إسترليني لتصبح 645 مليار إسترليني.

وجاءت هذه الخطوات بعد إجراءات طارئة من المركزي الأوروبي لشراء المزيد من السندات بقيمة 750 مليار يورو.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المملكة المتحدة لأكثر من 2600 حالة مع وفاة 104 أشخاص.

وارتفع الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.1690 دولار بعد أن كان مرتفعاً عند 1.1794 دولار في وقت سابق بعد صعوده من مستوى 1.1474 دولار وهو الأدنى منذ 1985.

كما ارتفعت العملة البريطانية أمام اليورو بنحو 2.3 المائة إلى 0.9177 إسترليني.
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فائدة 15 شراء سندات سعر اليورو تفشي الفيروس الجنيه الاسترليني الاجراءات التحفيزية اصابات الكورونا

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