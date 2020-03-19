اليورو يسجل أدنى مستوى في 3 أعوام والإسترليني يتعافي

سجل سعر اليورو أدنى مستوى منذ 2017 خلال تعاملات اليوم الخميس، مع قوة العملة الأمريكية ورغم جهود التحفيز، ومن جانب أخر تعافي الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في 35 عاماً بعد إجراءات البنوك المركزية للتقليل من أثر كورونا.





وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة من ضغوط قوية على خلفية مكاسب الورقة الخضراء والتي تتجه إلى تسجيل أفضل موجة مكاسب لمدة 8 أيام متتالية منذ سبتمبر عام 1992 مع زيادة الطلب على التمويل بالدولار.





وتأتي خسائر اليورو على الرغم من ارتفاعه في وقت مبكر من التعاملات عقب قرار البنك المركزي الأوروبي بتعزيز برنامج مشتريات الأصول بنحو 750 مليار يورو إضافية في مسعى لمكافحة الكورونا.





وفي اجتماع طارئ، قرر بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة بنحو 15 نقطة أساس ليصل إلى 0.1 بالمائة للمرة الثانية في حوالي 8 أيام.





وتضررت أوروبا على وجه التحديد من تفشي الفيروس الذي حصد الكثير من الأرواح وأصاب الآلاف، ولا سيما في إيطاليا والتي سجلت 3.400 حالة وفاة لتتجاوز الصين مركز اندلاع الفيروس.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 2.3 بالمائة إلى 1.0663 دولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف شهر أبريل عام 2017.





وخلال نفس التوقيت، انخفض اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة تزيد عن 1.6 بالمائة مسجلاً 0.9244 إسترليني، في حين صعد أمام العملة اليابانية بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 118.11 ين.





وبالنسبة لزوج العملات (اليورو-الفرنك)، فشهد خسائر بنسبة 0.4 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0527 فرنك سويسري.