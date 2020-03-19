وزير الدفاع: "المؤسسة العسكرية مستعدة لتسخير كل الوسائل للحد من انتشار الكورونا"

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي التأم مساء اليوم الخميس 19 مارس 2020 بقصر قرطاج، وخصص للنظر في الوضع العام في تونس خاصة في علاقة بالإجراءات اللازمة توقيا من تفشي فيروس 'كورونا'.





وأفاد وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي، أن اللقاء كان مناسبة اطلع خلالها رئيس الدولة على جاهزية الجيش الوطني بمختلف مكوناته للمساهمة في التصدي لوباء 'كورونا'.





وأكّد استعداد المؤسسة العسكرية لتسخير كل الوسائل البشرية والمادية الممكنة، وفق ما تقتضيه المرحلة من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم.