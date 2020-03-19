بكري عن اندفاع البعض لشراء السلع: "انتوا بتاخدوا نصيب غيركم"

وأصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا مساء اليوم، أعلنت فيه عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.





وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًّا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

انتقد الإعلامي مصطفى بكري، تكالب بعض المواطنين على شراء السلع بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، قائلًا: "الناس بتشتري وكأن خلاص الدنيا قفلت، يا جماعة ده هيتسبب في ارتفاع الأسعار".وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن تكالب المواطنين على شراء السلع سيؤدي إلى رفع التجار لأسعار السلع، خلاف أن شراء كم كبير من السلع سيتسبب في أزمة حقيقية، معقبا: "انت كده بتاخد نصيب غيرك".ولفت إلى أن الأمور ليست سيئة في مصر، خاصة أن عدد الاصابات بفيروس كورونا وصل لـ210 اصابة في بلد تعداده السكاني أكثر من 100 مليون نسمة.