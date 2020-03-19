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حماة الوطن: الحكومة تتعامل مع أزمة كورونا باحترافية عالية

الخميس 19/مارس/2020 - 08:39 م
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اللواء محمد الغباشي
اللواء محمد الغباشي
دينا إبراهيم
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قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الحكومة المصرية تتعامل باحترافية عالية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بجميع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة والتي كان أخرها ما أقرته، اليوم الخميس، بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية في جميع إنحاء الجمهورية إبتداءًا من السابعة مساءًا وحتي السادسة صباحًا.

وأضاف في تصريح خاص إلى "بوابة الفجر"، أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد تستلزم مثل هذا القرار، مشيرًا أن النوادي ودور السينما والمقاهي من الممكن أن يستغلها بعض المواطنين في عمل تجمعات وقضاء الوقت، وخاصة بعد قرار الحكومة بتقليل أعداد الموظفين العاملين بالحكومة، الأمر الذي يُسهم في انتشار العدوي بشكل سريع بين هؤلاء المواطنين وذويهم.

وأوضح الغباشي، أن قرار الرئيس بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس حتي نهاية مارس يؤكد علي قدرة الرئيس علي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مؤكدًا أنها احد المميزات الهامة للقائد الناجح، ومشيدًا بقرا الرئيس بتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة التداعيات الخاصة بتأثير فيروس كورونا المستجد علي الاقتصاد المصري.

وأشار مساعد رئيس حماة الوطن، إلي أن الدولة المصرية تتعامل بشفافية وحكمة في إدارة الأزمة الحالية من خلال الإعلان عن جميع البيانات بوضوح وعدم إخفاء الأمر علي المواطنين، لافتًا أن ذلك ثوبًا جديدًا للحكومة المصرية لم نكن نعهده من قبل، الأمر الذي يُسهم في المزيد من الثقة والنجاح في الحكومة المصرية وقدرتها علي إدراة الأزمة الحالية بشكل جيد.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارا ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 3132020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
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مقاهى غلق المطاعم حزب حماة الوطن بوابة الفجر المولات الإجراءات الاحترازية

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