Advertisements
غدا.. قيس سعيد يشرف على مجلس الأمن القومي لدرس مزيد الإجراءات الوقائية
الخميس 19/مارس/2020 - 08:06 م
Advertisements
مروى الجلاصي
Advertisements
يشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، يوم غد الجمعة 20 مارس 2020 بقصر قرطاج على الساعة الحادية عشرة صباحا، على اجتماع مجلس الأمن القومي.
وسينظر المجلس في الإجراءات الواجب مزيد اتخاذها، إثر تقييم القرارات والإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة لمقاومة انتشار فيروس 'كورونا'، وذلك على ضوء المستجدات الصحية بالبلاد.
ويجدر التذكير، بأن تونس أعلنت تسجيل أول حالة وفاة بفيروس 'كورونا'، حيث أكد المدير الجهوي للصحة بسوسة سامي الرقيق، اليوم الخميس 19 مارس 2020، أن نتيجة التحاليل المخبرية التي أجريت على جثة المسنة التي توفيت يوم أمس في الحجر الصحي الذاتي بعد عودتها من تركيا، كانت إيجابية أي أنها تحمل فيروس 'كورونا المستجدّ'.
Advertisements