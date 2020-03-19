غدا.. قيس سعيد يشرف على مجلس الأمن القومي لدرس مزيد الإجراءات الوقائية

يشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، يوم غد الجمعة 20 مارس 2020 بقصر قرطاج على الساعة الحادية عشرة صباحا، على اجتماع مجلس الأمن القومي.





وسينظر المجلس في الإجراءات الواجب مزيد اتخاذها، إثر تقييم القرارات والإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة لمقاومة انتشار فيروس 'كورونا'، وذلك على ضوء المستجدات الصحية بالبلاد.



