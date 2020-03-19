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بسبب "كورونا".. البنك الأهلي يتيح شهادة الادخار الـ 15% من خلال الإنترنت

الخميس 19/مارس/2020 - 07:33 م
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البنك الاهلي
البنك الاهلي
الفجر الاقتصادي
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أتاح البنك الأهلي المصري شراء الشهادة الادخارية الجديدة والتى تعد هي الأعلى في القطاع المصرفي المصري، بعائد سنوي 15%، يصرف شهريا، عبر خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي والذي يدعو البنك عملائه لاستخدام كلا التطبيقين حفاظا على الصحة العامة للعاملين بفروع البنك وكذا حرصا على سلامة عملائه بمنع التكدس بالفروع تماشيًا مع سياسة الدولة الساعية لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروسات، بحسب البيان

 وقال البنك  في بيان اليوم الخميس، إن الشهادات ستكون متاحة إعتبارا من يوم الأحد المقبل،  بمختلف فروعه وكذلك فروع البنك للخدمة الإلكترونية. 

يذكر أن  بنكا الأهلي ومصر قررا طرح شهادات ادخارية لمدة عام بفائدة 15 في المائة ذات عائد شهري.

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الشهادة سيتم طرحها يوم الأحد المقبل وتعتبر أعلى شهادة بالسوق.

وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك قرر طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15%، يصرف شهريا في إطار التوجه لدعم الاقتصاد المصري ضد تداعيات تفشي فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى أمس الأول، من أصل الـ 40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأشار إلى تسجيل 14 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالتين لأجانب و١٢ من المصريين، وجميعهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال: "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد  210 حالات من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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